FIL 2020: Yolanda Reyes, cariño y respeto por el libro

A propósito de la edición número 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que este año es realizada de manera virtual, la escritora, promotora de lectura y educadora colombiana, Yolanda Reyes, fue reconocida con el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil 2020 en su edición número 16.

“En estos tiempos difíciles, este premio es como todos los premios, es todos a la vez. Es un abrazo de palabras que me vincula con ese triángulo amoroso y esas líneas de las que he hablado y que conectan a los autores con los lectores y que atraviesan por supuesto, a todos los que están en el medio: libreros, editores, mediadores, maestros y maestras. Yo he sido todos esos y he estado en todos esos lugares a la vez. Estoy hoy aquí celebrando un premio que es una trayectoria, y que para mí más que una trayectoria, es un trayecto”, dijo Yolanda tras saberse reconocida.

Recordó que cuando asistió por primera vez a la FIL, lo hizo saliendo de un tren de la Ciudad de México, que ésta era un espacio pequeño, muy distinto a lo que es hoy. Y que en ese viaje, muchas de esas personas que venían con ella siguen siendo sus amigas, haciendo cosas como las que ella hace ahora, pero también hay otras que ya no están presentes.

“Vine dejando una niña pequeña en casa, trayendo una revista llamada ‘Espantapájaros’, con la que empezábamos unos colegas y yo a inventarnos un mundo literario. Vine escribiendo pequeñas historias todavía, historias inéditas que se encontraron en este mismo lugar desde ese tren, en esos días del Seminario Internacional de Promotores de Lectura, con muchos de los que hoy son mis amigos”.

Yolanda agradeció además a la Fundación SM, a los escritores que han obtenido el premio, a los que en un futuro lo tendrán, pero por sobre todo a las niñas y niños que la han leído. Su postulación para este galardón fue de parte de Fundalectura, la cual contribuye al desarrollo social y cultural de Colombia. Durante el reconocimiento virtual, también se sumaron Luis Fernando Crespo, presidente de SM y la escritora colombiana Carolina Sanín, ambos destacaron la importancia y trascendencia de su ensayo “La poética de la infancia”.

JL