FIL 2020: Relatos en torno a la corrupción

El autor italiano Pino Cacucci publica en México “Demasiado corazón”, una novela que trata sobre la corrupción en nuestro país. Publicado por Grijalbo, el libro comienza con la historia de Lázaro Alvarado, un médico que descubre el hilo que explica las enfermedades constantes en la población, lo que lo lleva hasta una farmacéutica estadounidense. Tras su asesinato, el periodista italiano Leandro continúa su investigación para esclarecer el crimen y sus motivos.

Sobre cómo llegó a esta historia, el autor platicó desde su hogar en Italia: “En los años noventa en una comida en la casa de la familia de Paco Taibo me hablaron del descubrimiento de unos condominios radioactivos en Tijuana. Lo que pasó fue que echaron basura radioactiva en deshuesaderos, donde luego fundieron todo e hicieron mesas, sillas, fierros para construcción de edificios. Dentro de esos edificios había radioactividad”.

Pino abundó en los personajes centrales de “Demasiado corazón”: “El malo, Bart, me ganó la mano. Es el resumen, el ejemplo de una larga historia de casi un siglo de lo que Estados Unidos ha hecho a México”. El personaje italiano coincide con su historia de vida: “Algo de mí sí había en Leandro. Puse algo de mí en ese personaje”.

Cabe señalar que su interés por México lleva ya cerca de cuatro decenios, con una relación que nació casi por casualidad: “Llegué viajando, andaba buscando algo que no sabía bien qué era. Tenía dentro las ganas de expresarme. Escribía, pero nadie me publicaba en ese entonces. Me quedé un primer momento en México como privilegiado: había conocido unos estudiantes mexicanos en París, habían concluido sus estudios y regresaban a México: ‘No puedes vivir sin conocer la Ciudad de México, puedes morir allí, pero no puedes vivir sin conocerla’, me dijeron. Tenían razón”. Después de la breve estancia Pino regresó para pasar lapsos más grandes: “No era ya el turista que se queda mirando las infinitas bellezas de México, sino alguien que vive allí. En la mitad de los años ochenta me quedé a vivir unos años en México”.

Durante esos años escribió sobre la fotógrafa Tina Modotti. Igualmente escribió sobre Frida Kahlo.

Otros libros del autor que tocan a México son “El batallón de San Patricio”, novela histórica también publicada por Grijalbo.

Además de su vínculo con el país como motivo narrativo, Pino también ha llevado su pasión al idioma, pues ejerce como traductor. Entre los autores hispanoamericanos que ha vertido al italiano están Claudia Piñeiro, Ricardo Piglia, Javier Cercas, Enrique Vila-Matas, Tomás Eloy Martínez, o los mexicanos Paco Ignacio Taibo II, Yuri Herrera, Elmer Mendoza, Jorge Zepeda Patterson y Carmen Boullosa, además de jóvenes como Fernanda Melchor y Jorge Comensal: “Aprendí el idioma en la mejor academia de la lengua, las cantinas de México, y los amigos que me corregían. Antes no lo había estudiado, aprendí el español con muchas lecturas”.

