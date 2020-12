FIL 2020: Los abrazos de Susana Zabaleta

Desmenuzar lo que genera un abrazo y cómo ese gesto corporal entre dos o más personas puede dar un vuelco a la vida, ha sido uno de los temas que ha acaparado la atención de Susana Zabaleta en los últimos dos años.

La cantante y actriz confiesa que hasta hace un par de años, la idea que ella tenía del abrazo solo se refería o se daba en un encuentro íntimo y pasajero, sin embargo, una experiencia personal y dolorosa la llevó a recibir un abrazo que le despertó la duda de realmente cómo había sido su relación con el mundo y los otros a través de ese gesto corporal, cuándo había sido la última vez que abrazó por voluntad a alguien más.

“De pequeña yo no recibía muchos abrazos y se me hacía ridícula la gente que abrazaba. Siempre confundí el abrazo con algo sexual, hasta que me llegó el día en que necesité un verdadero abrazo por algo que me había pasado, y eso fue muy fuerte, además me abrazó un extraño y desde ese día cambió mi vida en muchos sentidos”.

Bajo esta idea es cómo surgió “El otro libro de los abrazos”, publicación que Susana Zabaleta presentará en la FIL y que da un seguimiento puntual sobre lo que le significa ahora este acto, los distintos tipos que hay y cómo otras personas entienden está dinámica milenaria.

“Me dediqué a investigar qué es un abrazo, qué se siente, cómo se da, qué pasa en el cuerpo cuando te abrazan, qué pasa con un niño cuando lo abrazas bien y cómo cambia su vida y seguridad, su salud”.

Apoyada por las ilustraciones de Carlos González, Zabaleta hace un recorrido por su memoria corporal y emocional, además de invitar a otras personalidades como Regina Orozco, Juan Villoro, Rubén Albarrán y Adela Micha, entre otros, que también brindan su visión y experiencias relacionadas a los abrazos.

“Juan Villoro escribe sobre los abrazos futboleros, sobre el abrazo político escribe Roy Campos, del maternal lo hace Regina Orozco, así fuimos buscando amigos para llevar estas experiencias que hemos tenido”.

Zabaleta reflexiona sobre cómo la tecnología ha impactado en la forma de concebir y vivir la idea del abrazo, si los abrazos virtuales que se “envían” a través de un mensaje digital realmente reflejan ese deseo y cercanía con el otro o si solamente son un protocolo que se dice por decir.

La actriz y cantante destaca que hablar sobre los abrazos no es solo para reflexionar cómo este gesto se ha manifestado en la vida personal, pues también hace hincapié en cómo se puede o se intenta conocer las dinámicas de otros países, culturas y sociedades que tienen aún más distantes al abrazo diario, cotidiano y espontáneo.

“Por ejemplo, los japoneses no se abrazan casi nunca, es una cosa que no les es permitida este tipo de reacciones y sensaciones de amor. Si es muy fuerte un abrazo y hay que saber el poder del abrazo, yo quise compartir esta experiencia justamente por esto, porque para mí ha sido fuente e increíble”.

“El otro libro de los abrazos”. Un trabajo de introspección social. CORTESÍA

Agéndalo

Presentación de “El otro libro de los abrazos” de Susana Zabaleta, en compañía de la escritora Pilar Montes de Oca, el 2 de diciembre a las 19:00 horas a través de FIL virtual y las redes de la Librería Carlos Fuentes.

JL