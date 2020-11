FIL 2020: Eva García presenta su premio Platea

Este domingo por la noche la edición virtual de la FIL Guadalajara acogió la presentación del Premio Planeta 2020, con la novela Aquitania de la escritora española Eva García Sáenz de Urturi.

Para entrevistar a la autora estuvo el escritor mexicano Daniel Rodríguez Barrón. La novela ganadora del certamen convocado por Planeta tuvo cerca de dos años y medio de escritura, que empezó justo tras terminar su trilogía previa, afirmó al comienzo de la charla.

Aquitania se remonta a la edad media, para retratar la figura histórica de Leonor, reina consorte de Inglaterra y Francia. Sobre el género de la novela histórica, Eva comentó: "No me gusta pensar en géneros. Fue una sorpresa que me llevé cuando empecé en el mundo editorial. No me planteé para nada qué género sería La saga de los longevos".

Sobre su atracción hacia Leonor de Aquitania, la autora mencionó algunos datos que la cautivaron: "A partir de los 15 años se queda huérfana y ya está preparada para la gobernanza… Gobernar suponía legislar, batallar, gestionar todo un territorio inmenso, una especie de presidente con otras funciones. Ella lo hizo, tomó decisiones muy responsables a largo plazo".

Además, "Es la única persona que ha sido reina de Francia y reina de Inglaterra". En su inmersión en el mundo medieval la autora leyó en abundancia sobre la vida y el reinado de Leonor, pero también sobre las características de los libros iluminados. Incluso mostró los trabajos de las letras capitulares y los dibujos que poblaban los manuscritos medievales. Durante su escritura, algunas lecturas de la escritora más allá del tema medieval fueron autores como Baltazar Gracián, Maquiavelo y Marco Aurelio con sus Meditaciones.

En la conversación Daniel inquirió la vocación de la escritura, que par la autora viene desde el gusto por la lectura que heredó de su padre: "Yo leo y luego escribo. Luego me chocaba mucho cuando conocía a lectores que no escribían. Yo pensaba que todos los lectores escribían sus cosas". Nacida en el País Vasco, Eva García comenzó a publicar en 2012, con La vieja familia, primera parte de la Saga de los longevos. En 2016 comenzó a lanzar la Trilogía de la Ciudad Blanca, concluida en 2018.

jb