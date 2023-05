La edición 38 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) –que tendrá como país invitado de honor a Italia y se llevará a cabo del 3 al 9 de junio próximos– ha dado anuncio formal de las generalidades a destacar dentro del programa de actividades; en cita con medios, la directora general del evento, Estrella Araiza, destacó los homenajes que se realizarán en el seno de esta fiesta del cine para destacar la labor de su fundador y primer impulsor: Raúl Padilla López.

En el mismo tenor, se hizo énfasis en que la cinta que abrirá el FICG 38 con su estreno nacional es la más reciente producción de Wes Anderson, “Asteroid City” (2023); a lo que se suma la noticia de que el festival celebrará sus tradicionales funciones de gala en honor de Raúl Padilla y, además, que el área de industria ha recibido para sus programas “un 60 por ciento más de inscripciones”, en palabras de Ximena Urrutia, directora de Industria y Mercado para el FICG, y aunque no negaron “recortes importantes” en su presupuesto, han sumado nuevos colaboradores y patrocinios al festival.

EL INFORMADOR / A. Navarro

Principales novedades

En estos términos, Araiza estableció que para “honrar todo lo que Raúl hizo por el cine”, se realizarán algunas actividades en su memoria dentro del FICG; se tendrá “una retrospectiva de las películas que él apoyó” y, de igual forma señaló –visiblemente conmovida– que montará una exhibición de retratos del homenajeado y un evento bajo el nombre de “Cartas a Raúl”, donde el público podrá compartir recuerdos en torno a la figura del fundador del festival.

Por otra parte, la directora general del FICG destacó que se entregará en esta edición el Mayahuel de Plata a la actriz Arcelia Ramírez y se publicará un libro en su honor; asimismo, que la cinta inaugural será “Asteroid City”, de Wes Anderson; que la actriz Eréndira Ibarra recibirá el premio Mayahuel Queer Icon y se hará homenaje al editor italiano Roberto Perpignani, para agregar que como “apoyo al legado de Raúl Padilla” se establece (en conjunto con el Museo de Ciencias Ambientales) desde este año el Premio al Cine Socioambiental.

EL INFORMADOR / A. Navarro

Un gran festival

A lo anterior, Araiza añadió que del fundador del festival guarda “recuerdos de películas” y, también, que “era un gran productor de cine”; pero ante todo que lo último que le dijo es que “hay que aguantar”, puesto que llevar a cabo un festival de este tipo no es cosa sencilla; a esto, agregó que no se ha podido confirmar la asistencia de la actriz Eva Longoria (a pesar de que se estrena su película en las galas), que la cinta de clausura será “una sorpresa” y que Guillermo del Toro no asistirá, aunque tomará parte en el anuncio que se hará de las Becas Jenkins-Del Toro.

Finalmente, aunque se reconocieron “recortes importantes”, la directora del FICG dejó en claro que eso “no será impedimento para hacer un gran festival, que sea semillero de proyectos”; y además, dijo, “aún no se cierra el presupuesto de este año, siempre está en movimiento”, pues a pesar de que se han sumado nuevos patrocinadores y aliados estratégicos al festival, “seguimos con el diálogo entre las partes” en cuanto al tema.

FICG 38/ Homenaje a Raúl Padilla López

Exposición de retratos/ “Cartas a Raúl”/ Selección de cintas que apoyó

Homenaje Mayahuel de Plata para Arcelia Ramírez

Homenaje al editor italiano Roberto Perpignani

Mayahuel Queer Icon para Eréndira Ibarra

Cinta de Apertura: “Asteroid City” de Wes Anderson (estreno nacional)

Premio al Cine Socioambiental (en conjunto con el Museo de Ciencias Ambientales)

Incubadora de guiones (con Möet & Chandon)/ por Manolo Caro

MF