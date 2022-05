FICG 2022: Todo listo para el inicio del Festival de Cine "a pesar de desacreditaciones"

A escasos días de iniciar su edición 37, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) presentó el programa general de las actividades que tendrá del 10 al 18 de junio en las instalaciones de la Cineteca FICG, y sedes alternas como el Teatro Degollado y el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Raúl Padilla, presidente del patronato del encuentro fílmico, señaló que pese a los complejos momentos que se viven en el país y particularmente en Jalisco, el festival tapatío se mantiene en pie.

“(Jalisco) tiene una gran tradición cultural”

Raúl Padilla resaltó que el FICG se ha establecido no solo como una plataforma abierta para la cinematográfica mexicana, sino como un consolidado escaparate a nivel Iberoamérica, recalcando que “confirmamos que, a pesar de desacreditaciones y desestimaciones a proyectos que han contribuido enormemente al desarrollo cultural de Jalisco, seguiremos trabajando fervientemente porque nuestro estado sea una referente a nivel internacional”.

“Cuando yo hablaba de los difíciles momentos me refiero a la coyuntura compleja que vive nuestro país, particularmente por la pandemia, la que vive nuestro estado particularmente por la situación de inseguridad, los desaparecidos y la serie de atropellos que se dan en diversos ámbitos. Mi percepción personal es que este Estado tiene una gran tradición cultural, de la que alguna manera, su ciudad capital y su zona metropolitana hacen eco, que va hacer prevalecer a pesar de todas estas circunstancias la fuerza de la cultura”, añadió Padilla López.

Raúl Padilla señaló que desde el inicio de esta administración, el FICG ha tenido que hacer ajustes a su presupuesto, al recordar que habitualmente se contaba con hasta 50 millones de pesos hasta los años 2017-2018, sin embargo, ante las reducciones, en este 2022 la edición 37 del encuentro tapatío tendrá aproximadamente 37 millones de pesos procedentes de la Universidad de Guadalajara que aportará 16 millones de pesos, de auspiciadores como los gobiernos de Jalisco con 7 millones de pesos, los municipios de Zapopan con 2 millones de pesos, Tlaquepaque 100 mil pesos, Guadalajara con 5 millones (aún en trámite) y diversos patrocinadores e iniciativa privad con 7 millones pesos, además de que la Secretaria de Cultura Federal sumará 1.7 millones de pesos.

“Suficientes para, en estas épocas de austeridad, poder llevar a cabo una fiesta muy decorosa, muy digna”, expresó Raúl Padilla López.

Al ser cuestionado sobre los “golpeteos políticos” hacia la Universidad de Guadalajara (UdeG) y sus diversas demandas que han movilizado a la comunidad estudiantil en recientes días, Raúl Padilla recordó que no es la primera vez que proyectos culturales de la universidad son puestos en tela de juicio, recalcando la historia que eventos como la FIL y el FICG tiene con 37 y 36 años de existencia, respectivamente.

“No es la primera vez que la Universidad se ve envuelta en problemas de presión, es algo que cada que se hace necesario tenemos que comentarlo. A menudo, al poder no le gusta, no les agrada el pensamiento libre, no les agrada el pensamiento diferente (…) creemos que la crítica es una función obligada, decir cómo están las cosas, documentar lo que sucede y expresarlo, es función de la universidad, y a veces eso no le gusta al poder y eso tiene consecuencias, pero no es la primera vez que sucede en esta ciudad. En estos 37 años, no es la primera vez que la UdeG se ve envuelta en presiones, sin embargo, en todo momento nosotros siempre hemos ubicado a la cultura como un espacio ajeno a los conflictos cotidianos”, destacó Padilla al referir que “hacemos lo que está a nuestro alcance para mantenerlas ajenas a los dimes y diretes, a los debates, a las discusiones y problemas políticos y este año no es la excepción. ¿Cómo me siento? Me siento bien, igual, estamos cumpliendo con un evento cultural”.

