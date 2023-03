La exposición de arte plástico “Una mujer como una flor” llegó a Galería Vértice; se trata de una muestra que persigue potenciar el trabajo exclusivo de treinta mujeres creadoras que, con su labor artística, son capaces de “mostrar su ser intrínseco hacia el exterior”, como señala el texto de la sala.

La muestra es resultado de un proyecto que se inscribe en un mes de mucha importancia para las mujeres y, en dicho contexto, Galería Vértice —que desde 1985 ha sido un espacio dedicado a la difusión, promoción y comercialización del arte en la localidad— ha reunido una gran cantidad de obras fruto de la labor creativa de mujeres artistas de la talla de Rocío Coffeen, Gabriela Tolentino, Josefina Soriano, Laura Castellanos, Laura García Rulfo, Laura Villanueva, Leonora Carrington, Leticia Tarrago, Martha Pacheco o Rita Vega, entre muchas otras.

Experiencia y juventud

La menor de este grupo de artistas, con apenas 16 años, es Sofía Navarro, quien pertenece a una conocida familia de artistas (su abuelo es Héctor Navarro y ella debutó con obra a los cuatro años de edad); en este sentido, refiere en entrevista con EL INFORMADOR, “la invitación me llegó por parte de Aidé Juárez, quien está a cargo de la galería. Yo ya había expuesto con Vértice hace unos tres años, en una muestra colectiva que se llamó ‘Siete por siete’, y yo fui invitada; además, participé con ellos en dos subastas”.

Así las cosas, la joven artista establece que esta muestra “se estaba organizando desde hacía meses, y me avisaron hace poco menos de dos meses y por ello presentaré dos obras, pinturas que quizá pueden considerarse de medio formato; la más grande es de 80x80 cm y otra más es de 40x50 cm. Son piezas recientes, una corresponde al pasado mes de noviembre y la otra puede decirse que llegó fresca a la galería”.

Compartir espacio de exhibición

Integrada en un grupo de artistas mujeres de amplia y reconocida trayectoria, Navarro dice sentirse “incluida, abriendo espacios para que se pueden integrar un mayor número de artistas emergentes o jóvenes en el ámbito del arte; ya había expuesto mi trabajo con algunas de estas artistas y para mí es un honor estar en la misma galería con ellas”.

Ahora, aún en preparatoria, la joven pintora ha considerado “estudiar Artes Plásticas en la UdeG, pero no es mi única opción, porque he pensado en complementarla con Ingeniería Ambiental; parecería algo ‘opuesto’, pero considerando que muchos artistas abordan su labor desde una perspectiva ecológica, la conexión entre estas profesiones me interesa mucho”.

Desde la perspectiva de Navarro, en la actualidad se están brindando “más espacios y oportunidades para que las mujeres expresen su talento y exhiban su obra; yo ya había participado en una muestra al lado de artistas como Rita Vega o Rocío Coffeen; conozco sus obras y me gustan mucho, por eso me agrada estar al lado de ellas en esta muestra. Una cosa es apreciar sus obras como espectador, desde fuera, pero esta oportunidad me permite compartir el espacio de la exposición con ellas”.

Pieza de Sofía Navarro, la artista más joven de esta exposición. CORTESÍA

Toma nota

Exposición: “Una mujer como una flor”.

“Una mujer como una flor”. Sede: Galería Vértice (calle Vidrio 1524, Int. 107, Col. Moderna, Guadalajara).

Galería Vértice (calle Vidrio 1524, Int. 107, Col. Moderna, Guadalajara). Participantes: Alejandra Vázquez, Alex Maravilla, Bertha Martín Del Campo, Carmen Alarcón Collignon, Dulce Luna, Flor Kirschner, Gabriela Tolentino, Jessica GadGa, Josefina Soriano, Laura Castellanos, Laura García Rulfo, Laura Villanueva, Leonora Carrington, Leticia Tarrago, Liliana Rizo, Lucía Torres, Marina Pallares, Marissela Esqueda, Martha Pacheco, Mer Rodríguez, Mónica Romero, Patricia García, Paula Toledo, Rita Vega, Rocío Coffeen, Rosario Lazcano, Sayani Chocolate, Sofi Navarro, Tamis Leal y Verónica Ximénez.

CT