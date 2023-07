Recientemente el Palacio Ximènes Panciatichi de la ciudad de Florencia, Italia, hospedó la prestigiosa exhibición “ARTISTI 2023”, donde 30 destacados artistas contemporáneos internacionales fueron seleccionados para mostrar su trabajo, entre ellos la artista plástica Karla de Lara. Este evento ha captado la atención de los amantes del arte y críticos de todo el mundo, y eso coloca a la mexicana entre los talentos más prometedores del ámbito contemporáneo.

Además de la exhibición, se presentó la más reciente edición del “Anuario Internacional de Arte Contemporáneo ARTISTI 23”, donde se registra el trabajo de apenas 30 artistas contemporáneos de la actualidad, entre ellos De Lara, lo que los convierte en protagonistas del arte hoy día; ahora bien, la editorial dio a los consultores de arte Francesco Saverio Russo y Salvatore Russo la tarea de seleccionar a los artistas para este proyecto de exhibición, y se enriqueció la publicación con textos de los famosos críticos de arte Luca Beatrice, Angelo Crespi, Philippe Daverio, Sandro Serradifalco, Edoardo Sylos Labini y Vittorio Sgarbi.

En entrevista con EL INFORMADOR, Karla, la “Madre del arte pop hiperrealista”, comenta que “es el quinto año en que me incluyen en ‘ARTISTI’, un Catálogo de Arte Contemporáneo que se edita en Europa (Italia), en el que eventualmente suman a artistas de otros continentes y, como he trabajado mucho en este país, es la quinta vez que me incluyen”.

En este compendio a veces hay hasta mil artistas, refiere la artista plástica tapatía, “lo que se hizo por vez primera fue una exposición en torno al evento que significa la aparición del nuevo Catálogo; y se seleccionaron 30 artistas para esta exhibición y se hizo en Florencia en el Palacio Ximènes Panciatichi, donde se presentó la publicación”.

Ahora bien, establece De Lara, en la presentación de la publicación “estuvo presente Vittorio Sgarbi, uno de los críticos más importantes de Italia, lo mismo que Sandro Serradifalco, crítico también y uno de los impulsores de este compendio; de hecho, Sgarbi me escribió un texto curatorial, algo importante porque él es toda una celebridad en Italia”.

Una carrera en el arte

Cabe destacar que en esta selección de 30 artistas, De Lara es la única que no es europea, lo que “me hace sentir bien, siempre me incluyen en sus compendios de arte, aquí y en otras publicaciones, porque hago bastantes cosas en Italia y ya he aparecido en varios libros de arte”.

En estos términos, la trayectoria de la tapatía es singular y ha buscado esto de forma consciente, “y creo que tiene que ver con el hecho de que no veo mi carrera simplemente como un apasionamiento sino como una carrera en el arte; de la mano de eso va lo que hace mi esposo, Juan Carlos, mi representante por 15 años. Él es mercadólogo y me ha ayudado a impulsar lo que hago, y eso es algo que los artistas normalmente no consideramos o promovemos; el acompañamiento ha sido importante porque ha servido para que mi obra tenga visibilidad, y hemos analizado bien los elementos que necesita esta profesión y, sobre todo, hay que tener una propuesta única que te diferencie de los demás”.

La artista fue incluida en la más reciente edición del “Anuario Internacional de Arte Contemporáneo ARTISTI 23”. CORTESÍA

Ahora en Roma

Por otra parte, De Lara sostiene que “ya está caminando todo” con miras a la realización de una exposición individual que “se planea en Roma, en 2026, y parecerá mucho tiempo pero en los museos el tiempo no corre de manera normal; se llevará a cabo en el Palacio Cipolla, uno de los espacios más importantes para mostrar Arte Contemporáneo; calculo que llevaré cerca de 30 obras de gran formato”.

Este palacio es la sede del Museo Fundación de Roma, ubicado en Via del Corso, en el corazón del centro histórico de Roma, donde se unen dos de las plazas más famosas de la capital italiana, Piazza del Popolo y Piazza Venezia.

Y aunque la pintora ha exhibido antes en la capital italiana, “Roma es punta de lanza para acceder a otros museos o conseguir nuevas exposiciones; uno debe sentar un precedente en museos importantes para que los demás nos vean con seriedad. Cuando se llega a cierto nivel, hay que mantenerse en ese sitio, no ir hacia abajo. Siempre hay que buscar posicionarse”.

Finalmente, De Lara agrega que tendrá también una exposición tanto en Dubái como en Shanghái, a principios del año entrante, “y es importante porque Oriente es un mercado importante que busco atacar; y cuesta trabajo darse a conocer en esos ámbitos y lograr visibilidad, para no bajar de nivel respecto del que ya tengo en Europa y América. Hay muchos mercados por conquistar y posibilidades para crecer como artista y que se note la evolución”.

Las piezas de Karla de Lara buscan tener una conexión clara con México. CORTESÍA

Técnica propia y estilo único

Para la artista tapatía, ella ha conseguido ese elemento diferenciador respecto de otros artistas “gracias a dos cosas: primero, tengo series elaboradas con base en una técnica propia, que inventé, desarrollé y patenté; nadie más en el mundo pinta con esta técnica, y eso es novedoso ante los ojos de mucha gente”.

Asimismo, destaca De Lara, “tengo también un estilo único, algo que los críticos europeos han denominado como ‘hiper-pop’; digamos que, en ese sentido, soy creadora de una nueva corriente. Así, estos dos elementos hacen que mis cuadros se distancien del grueso de obras que se están produciendo. Algo fuera de lo común; nadie está pintando lo que yo o como yo”.

Asimismo, Karla de Lara no deja de tener una conexión clara con México, “trato de influir en el resto del mundo en favor del arte mexicano, y apoyarlo de cualquier manera. Trato de tener espacios en México, pero es más difícil de conseguirlos, porque hay artistas muy buenos, quizá a unos les falte impulso pero hay excelentes creadores en nuestro país y que tienen prestigio en el extranjero. Y yo trato que los ojos del mundo volteen acá, que vean lo positivo que tenemos, lo mismo que impulsar a otros artistas para que vayan fuera de México y se den a conocer”.

