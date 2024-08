El Laboratorio de Artes y Variedades (LARVA) es la sede de la exposición del artista plástico Lafit Miracle: “Casus Belli”, la cual reúne alrededor de 30 piezas variadas, desde pintura, escultura, arte digital e instalación, donde el artista ha volcado su talento para ofrecer un potente alegato visual; cuyo hilo conductor es la condición humana.

Lafit Miracle es un artista cuya creatividad resuena con la modernidad avasallante. Con 16 exposiciones colectivas y tres individuales en su haber, su obra se ha exhibido en galerías de México, Estados Unidos, Canadá y Rusia.

Originario de la Ciudad de México, Lafit se trasladó a Guadalajara en 2012 para estudiar Artes Plásticas. Desde entonces, ha desarrollado un estilo único que refleja su entorno y sus experiencias personales. “Fui criado en la montaña, malcriado en la playa y de esas andanzas me fui haciendo una persona sensible. Siempre he sido un buen dibujante y desde hace 12 años soy un artista profesional”, comparte en entrevista para EL INFORMADOR.

El proceso creativo de Lafit está profundamente influenciado por su entorno, y a menudo resulta caótico: “Considero que estoy conectado con el mundo que me rodea, se me hace lo más natural recibir su información, descargar de la gran base de datos que está ahí arriba, en los cielos; sin embargo, no por eso es algo místico sino material, pues al final este mundo material es del que yo me inspiro y de mi relación con las personas”, explica.

Desde niño, Lafit fue muy callado y observador, pero paulatinamente se fue desarrollando artísticamente. “Ahora tengo la cualidad y la fortuna de poder tener este lenguaje plástico en el cual puedo plasmar sentimientos, vivencias, anhelos, temores y demás”.

El artista dice tener sentimientos encontrados con la palabra ‘don’ pues él cree más en el esfuerzo constante. “Quizás sí tuve la fortuna de crecer con dos padres que son dos personas sensibles, ellos no se dedican al arte pero sí son consumidores, espectadores, pero creo (mi formación) ha sido puro trabajo, yo dibujaba como cualquier niño, simplemente no dejé de hacerlo. Siento que para ser feliz y pleno tenemos que ser sensibles al arte, hacer deporte y aprender a amar a los demás”.

“Casus Belli” es un portal abierto a una dimensión de formas, colores y trazos, que revelan aquello que las apariencias esconden. El artista plástico se convierte en el explorador de reinos ignotos, que aunque imperceptibles en la cotidianidad, son posibles en el universo de Lafit Miracle, una suerte de médium del sentir humano en pleno siglo XXI.

“Casus Belli” es una radiografía del caos actual en el que estamos sumergidos, que pareciera que no nos afecta la guerra total que existe en otros países, pero la realidad es que los mecanismos de control han evolucionado de tal manera que no tenemos que estar en un conflicto abierto, hay otras maneras en las que estamos siendo sometidos. Parafraseando a mi amigo Aldo que escribió el texto de sala de la exposición, él me ve a mí como un corresponsal de guerra pero desde la trinchera del arte”, señala.

La exposición “Casus Belli” estará abierta al público hasta el viernes 9 de agosto en el LARVA (Ocampo 120, Zona Centro, 44100 Guadalajara). Ese día se llevará a cabo una ceremonia con música en vivo, además de que se podrá descargar gratuitamente un libro de la autoría de “Tirón Junior” el cual es un análisis sobre el trabajo y el consumo de sustancias, el texto lo aborda de forma cómica y cuenta con las ilustraciones de Lafit.

Pieza titulada “Nostalgia”. CORTESÍA

Técnica e innovación

Una de las características distintivas del trabajo de Lafit es su enfoque en la investigación técnica y material: “No sé si es que al principio me aburría muy fácil, pero la investigación técnica y material me parece esencial para hacer un buen arte. En ‘Casus Belli’ podrán encontrar esculturas de distintos y variados materiales, desde milenarios como el bronce, pasando por los polímeros y el acero, hasta ahora que comienzo a usar escultura virtual, digital y principio de 3D”, explica.

Para Lafit, el proceso creativo puede ser tormentoso, pero el desenlace es placentero. “El arte es un viaje sin destino, sin final. Llega un punto en el que te tienes que decir satisfecho, dar la vuelta y regresar a un inicio. Una vez que lo ves plasmado, es un sentimiento placentero. La cultura no es precisamente un oficio que sea muy bondadoso con quienes nos dedicamos a eso, pero ya verlo terminado es una recompensa anímica y espiritual que con nada se puede comparar. Todo lo bueno en esta vida requiere de paciencia y claro que como herramienta la improvisación es algo fantástico y si hago uso de eso, a la hora de bocetar, pero a la hora de sentarme a hacer una obra me gusta la dedicación y pulir hasta llegar a la forma”, reflexiona.

CT