Hoy a las 13:00 horas se inaugura en el Museo Cabañas la exposición retrospectiva del artista tapatío Jorge Méndez Blake, “Proscenios literarios”, la cual estará abierta al público hasta el próximo 12 de marzo del 2024 y después comenzará su itinerancia en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).

“Proscenios literarios” es una muestra integrada por más de 70 obras realizadas en distintos medios y será la primera ocasión en la que este artista visual exhiba individualmente en el Cabañas, así como también es el primer ejercicio retrospectivo tras más de dos décadas de constante producción. En entrevista con EL INFORMADOR, resalta Méndez Blake que exponer un proyecto de esta envergadura en su ciudad de origen es un gran reto para él. Este proyecto del artista y el Museo Cabañas concursó por el apoyo del programa EFIARTES, resultando ganador en 2023, y tiene el estímulo económico de la empresa jalisciense Tracsa.

“Es la primera vez que puedo poner al mismo tiempo obra nueva con obra histórica, así que ha sido un proceso bastante introspectivo, en el sentido de que regresé a cosas del pasado para ver como una especie de radiografía y ver qué cosas de ese momento tienen sentido hoy, y cuáles de las cosas que estoy haciendo ahora tienen conexión con las que hice antes. Entonces, ha sido un proceso largo que he disfrutado mucho y también ha sido un proceso muy personal”.

Méndez Blake abre inusitadas aproximaciones a la poesía visual; así como a los meandros rítmicos y formales de la caligrafía. CORTESÍA

Méndez Blake resalta que en su labor como artista converge la combinación de medios. “Es decir, no me considero un pintor, un escultor o un dibujante, sino que cada uno de mis proyectos siempre tienen diferentes manifestaciones que pueden ser dibujos, murales, neones, esculturas, maquetas y textos. En ese sentido, en la exposición hay una mezcla de técnicas, por ejemplo, hay pintura mural tradicional que de alguna manera es muy pertinente y muy ad hoc en este espacio del museo, pero también hay técnicas que no suelen ser tradicionales como los letreros en neón”.

El argumento de la exposición tiene que ver con el concepto del “proscenio”, ese lugar intermedio entre el público y un montaje. “Gran parte de mi trayectoria ha sido este deambular entre disciplinas, sobre todo entre dos: la arquitectura y la literatura, las cuales de alguna manera se unen en mi práctica. En ese sentido, muchas veces la idea del proscenio funciona muy bien como un lugar en donde estás justo yéndote al escenario, pero también estás de parte del público. Entonces, gran parte de las obras que están aquí dialogan con la idea de literatura, desde expandir el sentido de la lectura y la escritura, es así que esta disciplina empieza a permear con otras y crear cosas diferentes, por eso es que hay tanta diversidad de medios”.

Una de las obras que destaca en esta muestra es un mural, “una obra monumental que más nos ha costado instalar en cuestión de tiempo y esfuerzo. Es una pieza inédita que dialoga con otras y puede ser una gran introducción a mi trabajo, siendo como una presentación preliminar de lo que hago”. El mural es monocromático con texto, el cual está tomado de la dedicatoria del libro de Josefina Vicens que se llama “El libro vacío”. Se trata de una obra que tiene 25 metros de largo y lleva por nombre “Dedicatoria (Josefina Vicens)”.

Jorge señala que como artista en constante desarrollo creativo y tras esta retrospectiva, se da cuenta que aún le quedan muchas cosas por investigar y muchos procesos por terminar: “Siento que esto es hacer un corte histórico, pero siempre con el afán de que en uno, dos, cinco o 10 años, pudiera haber todo un nuevo cuerpo de trabajo que siga siendo coherente con lo que estoy haciendo ahora”.

Con “Proscenios literarios” Jorge cerrará el 2023, sin embargo, señala que también estará presente en Miami Beach - Art Basel, evento que se desarrollará del 6 al 10 de diciembre de este año.

El artista apuesta por los dibujos, las pinturas y los murales. CORTESÍA

En contexto

Jorge Méndez Blake, nacido en Guadalajara en 1974, ha expuesto individualmente en diversos museos y espacios públicos como la Kunsthalle Mulhouse, Francia; en Marfa Contemporary, en el Museum of Contemporary Art Denver y el Museum of Latin American Art, Los Ángeles en Estados Unidos; en el Museo D’Arte Contemporanea Villa Croce, Génova, Italia; en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el Museo Tamayo, la Sala de Arte Público Siqueiros y el Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de México.

Además, ha formado parte de la XIII Bienal de la Habana con un proyecto en la Biblioteca Nacional José Martí (2019); Rachid Karami International Fair, Trípoli, Líbano (2018); la Trienal de la National Gallery of Victoria, Australia (2017); en la 13a Bienal de Estambul (2013) y obtuvo la beca del programa Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami, Estados Unidos (2012). Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de México.