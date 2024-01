A partir del jueves 1 de febrero y hasta el día viernes 1 de marzo, galería Manifesto -ubicada en Av. de la Paz 2133- presentará el proyecto “Umbral Liminal: Una Inmersión Artística en las Fronteras de la Realidad y la Fantasía”, un espacio artístico que desafía las nociones convencionales de tiempo y realidad, explorando las intersecciones entre diferentes estilos y temas en el arte.

La exposición reúne a un grupo diverso de artistas cuyas obras ofrecen una experiencia única que invita a reflexionar sobre las fronteras de la existencia y la percepción. Los artistas convocados para esta exhibición son: Ínigo, Rocío Sáenz, Sofía Crimen, Jorge de la Cruz, Santiago Mora, Vanesa de la Cruz, Brenda Salas, Carlina Cisneros, Carlos Melancolía, Meredith Rodríguez, Diego Ayala, Andrei Milian, Naela Flores y La Tuns.

Con esta exhibición, Manifesto se suma a la oferta de actividades periféricas de arte contemporáneo que llegarán a la ciudad con la celebración de FIRST GDL ART WKND 2024 -del 1 al 4 de febrero-.

EL INFORMADOR platicó con Katerine Bergengruen, directora de la galería Manifesto sobre el origen de este proyecto y por qué llega de forma paralela a FIRST GDL ART WKND: “No se trata de una propuesta independiente a FIRST GDL ART WKND; nosotros somos parte de esta constelación de propuestas de Guadalajara y consideramos que la nuestra tiene un latir importante dentro de la comunidad cultural y artística de la ciudad. Es muy posible que esta participación de nosotros no esté dentro del programa que se señala como oficial, porque ya se están dando también iniciativas de manera paralela como la que se está presentando con ‘Vogue’ de Condé Nast. Y esto es una manera muy orgánica y muy saludable de conformar las diferentes propuestas”.

Refrenda Katerine que Manifesto tiene una propuesta fresca y renovada en cada GDL ART WKND “y en esta ocasión no es la excepción. Tenemos una propuesta de más de 40 piezas que lleva como título de la exposición ‘Umbral Liminal’”.

Pieza de Ínigo, titulada “Panorama naranja”. CORTESÍA

Para esta exposición colectiva los artistas fueron convocados porque están trabajando sobre una plataforma “en donde queríamos integrar una propuesta mexicana, ya que el GDL ART WKND se encuentra bajo el ojo de muchísimos coleccionistas, no sólo nacionales, sino también internacionales”. Y “Umbral Liminal” tiene el propósito de compartir un ánimo colectivo “que se traduce en una expresión plástica en donde el aspecto estético evoca justo a este ánimo que impacta a nivel mundial. Se trata de esta nostalgia por un pasado, se presentan penas azucaradas con esta incertidumbre con la cual habitamos los seres humanos del siglo XXI, tenemos también esta parte donde se presentan obras que nos confrontan ante nuestros temores. Y todo esto bajo una línea estética que los artistas han elegido para poner de manifiesto estos temas tan álgidos en los que todos los seres humanos nos podemos ver reflejados en ellos”.

Resalta que a través de las piezas mexicanas de pintura y escultura que tiene esta exposición, llevarán al espectador a “esos lugares que pudieran ser oscuros, a la liminalidad en donde estamos en tránsito, no sólo de un espacio a otro, sino de una época a otra”, finaliza.

La pieza del artista Jorge de la Cruz lleva por nombre “Sálvese quien pueda no.II”. CORTESÍA

En contexto

En un guiño artístico a las posibles realidades alternas, pasadas, presentes y futuras, “Umbral Liminal” emerge como una experiencia única que desafía las nociones convencionales de tiempo, espacio y realidad. Este innovador proyecto presenta una colección de obras maestras que forman un complejo sistema elíptico, superponiendo fronteras como en un diagrama de Venn, refiere Manifesto.

Al ingresar a esta constelación de creaciones intersticiales, los visitantes se sumergirán en un paisaje de posibilidades donde el tiempo se retuerce y nuevas realidades se desvelan en cada esquina. Cada artista contribuye a un terreno de colores, formas y emociones en un lugar que tradicionalmente se considera transitorio.

En el contexto de la evolución de la tecnología y las cambiantes preferencias estéticas de la sociedad contemporánea, “Umbral Liminal” refleja intersecciones dinámicas de géneros y temas que van desde el “back room” y el “pool mood” hasta el “weird core”, “new vintage”, “retrofuturismo”, “surrealismo” y “fantasía”. Estas obras maestras fusionan lo tangible con lo efímero, prosperando entre disciplinas y técnicas, convirtiéndose cada una en un portal a realidades inexploradas entre lugares y acciones.

Reuniendo a un grupo de artistas cuyas obras convergen en la exploración del espacio entre espacios, “Umbral Liminal” invita a cuestionar percepciones tradicionales y explorar los umbrales de la existencia. Estos artistas adoptan perspectivas audaces y visionarias que exploran las tensiones de la liminalidad, donde la realidad se encuentra con la fantasía.

El artista Carlos Melancolía muestra un acercamiento con la naturaleza. CORTESÍA

Para saber

La liminalidad significa no estar en un sitio ni en otro. Es estar en un umbral, entre una cosa que se ha ido y otra que está por llegar. El concepto de liminalidad es una noción desarrollada en el libro “Ritos de paso”.

