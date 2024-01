Simon Cruz lleva su arte a El Jardín de en medio

El artista plástico, Simon Cruz develará el próximo 8 de febrero la escultura “Lucas” en el hotel boutique El Jardín de en medio (Aldama 225, fraccionamiento Los Gavilanes). Este es un proyecto en colaboración con el propietario del lugar, Isaac Márquez, quien ha desarrollado un concepto de galería de arte al interior del hotel.

Al respecto, Simon Cruz dialoga con EL INFORMADOR sobre las características de esta pieza que está inspirada en uno de los perros de Isaac que precisamente se llama “Lucas”. Comparte que la escultura está hecha en acero negro y tiene tres metros de altura. “Falta un 20% para terminarla, pero ya son detalles mínimos”.

La vinculación con el hotel y su propietario no culmina aquí, Simon hará una residencia a partir del 15 de febrero. “Ahora estamos precisando los materiales y lo que vamos a desarrollar, porque queremos hacer cerámica, joyería y algunas piezas de caballete”. Además, también en el hotel están tres murales del artista, más la obra que decora y enaltece una de las villas que lleva su nombre.

Y es que precisamente, Isaac contó a esta casa editorial que el hotel –que ya tiene cinco años en funciones– de las 11 villas con las que cuenta, hay nueve disponibles al público, de las cuales cuatro tienen alberca privada, y de las mismas nueve, expresa, seis tienen nombres de reconocidos artistas como: Javier Arévalo, Javier Blancas, Sinuhé Villegas, José Fors, Maximino Javier y el propio Simon Cruz, las cuales están acondicionadas con obra artística de cada creativo. “La idea es acercar a la gente que le gusta el arte y que se identifique con el artista”.

Una villa para cuatro personas cuesta 3 mil 500 la noche, pero si ésta tiene alberca privada tiene un costo de 5 mil 500 pesos. Adelanta Isaac que la séptima villa llevará el nombre del artista Ignacio Guerrero y a las dos restantes también les buscarán un creativo, “yo creo que una de ellas será de Miguel Ángel Martín del Campo, quien fue con quien inició todo esto cuando inauguramos la galería con su escenografía que se llama ‘Hacia dónde te llevarán tus sueños’”. La gente puede llegar a desayunar o comer al restaurante y ver las obras de arte que hay en cada rincón del hotel.

Finalmente, Simon recordó que Isaac y él se conocieron hace un mes “y fue algo muy chistoso, porque estoy haciendo unas ediciones en Guachabato, unas estampas, él llegó ahí y me dijo que tenía obra mía. Me invitó a su cumpleaños, salieron un montón de ideas y luego me invitó a colaborar para hacer la escultura”. También resalta que continuará la vinculación con Isaac pues tienen en mente otros planes como otra posible escultura. Adeás es de su interés armar una exposición en Guadalajara, en tanto, en Barcelona está en activo su exposición “La naturaleza no muerta”.

MF