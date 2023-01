Hace unos días se dio a conocer la designación de la restauradora Beatriz Domínguez Plaza como la nueva directora del Museo Regional de Guadalajara (MRG), quien ya cuenta con experiencia en lo que se refiere a la administración de espacios museísticos y su formación como restauradora le ha permitido conocer de primera mano la labor del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Jalisco, donde se inscribe el recinto que ahora comandará.

Con todo, este reto —destaca la funcionaria en entrevista con EL INFORMADOR— será “distinto”, pero no desconoce que debe esta designación a su “trayectoria en los museos, lo que me abre esta oportunidad para atender la propuesta y encargo; de hecho, para cualquier involucrado con la cultura, dirigir el Museo Regional representa un honor, y soy tapatía, por eso me emociona y significa un desafío”.

Experiencia y compromiso

El MRG es un espacio emblemático y, durante la pandemia, se vio afectado en cuanto a proyectos y metas fijadas; sin embargo, Domínguez conoce bien el espacio donde ahora trabaja y refiere que se siente “afortunada; el equipo que posee el museo tiene toda la experiencia, el compromiso e interés por lo que hacen, en el día a día. Muchos no conocen la dinámica que lleva a montar una exposición, es la logística que involucra departamentos y especialistas, algo que veo muy fortalecido en esta institución”.

De este modo, ha tenido un buen recibimiento de parte de todas las áreas y departamentos en los que ha sostenido entrevistas; “a fin de cuentas, es con ellos con quienes trabajaré —indica la restauradora— y es este equipo con quien espero podamos conseguir los objetivos y resultados que se esperan”.

Todo es perfectible

Justo al presentarse, la nueva titular de la dirección del museo apreció los trabajos que se realizan en la azotea de la finca —una construcción antigua, del siglo XVIII—, un signo de que continuaban las labores en el MRG, lo que abona al entusiasmo de Domínguez, quien asegura que “el acervo del museo es muy importante; y si bien existen piezas icónicas como el Mamut, que atrae a mucha gente, me interesa que podamos dar a conocer otros acervos, previo análisis de los guiones que actualmente existen para salas y áreas del recinto”.

Por ello, en un nivel más específico, la idea es atender “los inventarios y las medidas de conservación de los acervos; son los principales ejes de trabajo que tengo en mente, lo que implica actualizarlos”, comenta la funcionaria, “porque todo es perfectible y, creo, existen las condiciones para poder hacerlo (sobre todo los inventarios)”.

Por otra parte, con miras a enfrentar los desafíos presupuestales, “hay un área en el museo que se encarga de establecer alianzas y colaboraciones interinstitucionales, lo que facilite lograr lo planeado, poder mostrar productos culturales de interés para la ciudadanía, que al final son nuestro objetivo. La idea es hacer eficiente la utilización de los recursos, enfocados en lo permanente y no lo efímero”, establece la directora.

Divulgar resultados y validar esfuerzo

Una de las áreas fuertes del museo es su Departamento de Servicios Educativos, enfatiza Domínguez, “y continuaremos dándole impulso; porque se trata de dar continuidad a aquello que ha funcionado en el MRG, si se hicieran modificaciones serán en el interés de mejorar. Por eso, debemos atender el comportamiento de nuestros visitantes y la formación de nuevos públicos, uno de los principales intereses para enfocar labores de divulgación”.

En estos términos, precisa la restauradora, “no es cuestión solamente de lo que contiene el museo, es también el inmueble y, asimismo, para pensar en la renovación de espacios, será esencial revisar el guion museográfico (para la integración de las distintas áreas), una labor que involucra a diversos departamentos del museo”.

Otras cuestiones de importancia para esta naciente administración del MRG será el mantenimiento de los estrechos lazos de colaboración con el Centro INAH Jalisco y la ECRO, lo mismo que con los museos de esta red en el interior del estado; y Domínguez se declara lista para aportar su experiencia “en la renovación de espacios y un gran interés en la Pinacoteca, porque se cuenta con una de las más importantes colecciones en el país, y creo tendremos resultados muy positivos en este aspecto. Además, la divulgación será esencial, porque necesitamos mostrar lo que hagamos, validar este esfuerzo”.

Sobre Beatriz Domínguez Plaza

Egresada de la Licenciatura de Restauración de Bienes Muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), y actualmente cursa la Licenciatura en Gestión Cultural, en la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En el INAH, fue subdirectora de Área en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC), de 2009 a 2013. Además, durante 2015 y 2016, fue Asesora de Juez en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

De 2019-2022, fue coordinadora de Museos para la Dirección de Cultura del gobierno municipal de Guadalajara, donde tuvo siete museos a su cargo.

