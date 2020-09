Eva, desde el génesis contemporáneo

Las verdades no son absolutas, no al menos para la Eva de Carmen Boullosa, quien brinda nuevas perspectivas y diálogos sobre la mujer a la que se le considera como la primera del mundo, y quien desató, según el relato bíblico, el pecado en el Paraíso.

Tras un par de años de espera y extenuantes revisiones, Carmen Boullosa presenta “El libro de Eva” (Alfaguara), que ofrece al lector las versiones y memorias de Eva narradas por ella misma, en los que no sólo recuerda el caos generado tras morder el fruto prohibido, sino que se remonta al propio génesis del mundo, a los primeros días de la existencia de la vida humana.

A través de “El libro de Eva”, Boullosa comparte un compilado de los libros en los que Eva relata lo mitos a los que ha estado sujeta, a las mentiras y cómo su figura, presencia, voz y decisión, quedaron relegadas, omitidas y borradas de la historia.

“Creí que sería interesante ver a escritoras a lo largo de los siglos, el darles voz y que ellas contaran y revisaran el tema de Eva. Así empecé a hacer pequeñas versiones, creí que no funcionaban y dejé esta novela a un lado, pero volví a escuchar la voz de Eva, me habló y vi lo que quería en esta novela, empecé a trabajar con la voz de ella, soy quien le toma dictado”.

Carmen Boullosa explica que su relación con Eva no es nueva, recuerda desde su infancia el tener presente a esta figura nacida de la costilla de Adán, sin embargo, al tiempo se rencontró con la primera mujer de la humanidad a través de otras lecturas, análisis, desde letras que poco tienen que ver con la verdad que siempre ha se dicho de ella.

“Vengo de una familia muy católica y no había la menor duda sobre lo que decía el Génesis, que estaba declarado como una verdad circulaba y circula como un mito popular que todo el mundo conoce. Ya de adolescente, terminando los años 60 y empezando los 70, con la segunda ola del feminismo en México, con la minifalda, The Rolling Stones, Janis Joplin, todo era tan anti Eva que me desconecté de ella. Después como escritora vi cómo algunas colegas se interesaban por Eva, yo aún traía mis recuerdos mezclados”.

Trabajo desde lo virtual

Al quedar varada en Coyoacán desde el inicio de la contingencia sanitaria en México, Carmen Boullosa comparte su preocupación por regresar a Nueva York, en donde reside habitualmente y tiene compromisos laborales por cumplir, por lo que considera que su participación en la próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) será en el formato digital.

“Espero con toda mi alma poder participar virtualmente o de la manera en que se pueda con la editorial. Tengo 66 años y un marido mayor que yo, y creo que si no nos resguardamos nos ‘petateamos’, no sabemos cómo se comporta precisamente el virus, hemos he sido muy cautelosos.

Debo regresar a Nueva York, que ha podido prácticamente vencer al COVID-19 y ya hay actividades que son parte de mi trabajo”.

