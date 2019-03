Estrenan documental sobre Arreola

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara recibió la premier mundial de “Juan José Arreola: el actor del conocimiento”, del director Gabriel Santander. La producción es fruto de la alianza entre Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y TV UNAM: “Era un buen momento para unir voluntades. Fue el caso con TV UNAM y el canal de la Universidad de Guadalajara. Para la UNAM es muy importante, porque es el fundador de la Casa del Lago. Para la UdeG también, es un jalisciense más que ilustre”, platicó el realizador en entrevista.

El plan de rodar este documental para las televisoras universitarias surgió por el centenario del escritor oriundo de Zapotlán el Grande, celebrado en 2018. Una intención del director fue retratar las diversas facetas que tuvo Juan José en su vida: escritor, conductor de televisión, tallerista, su pasión por el ajedrez y el ping pong, además de su memoria prodigiosa. Para resaltar estos diferentes aspectos de la vida de Arreola, la producción trazó un mapa de personalidades a las cuales entrevistaron: Gerardo de la Torre (quien acudió de joven a su taller literario), Sara Poot Herrera, Pablo Brescia, Orso Arreola, Mauricio Isaac, entre otros.

Para el director, los entrevistados son “la columna del contenido junto con el guion… Uno tiene más o menos la idea de los puntos interesantes, significativos, que se deben de tratar. Pero también a la hora de la producción cambian muchas cosas. Uno procura llevar a los entrevistados pensando en lo que le da sentido al trabajo, pero también dicen lo que quieren, no necesariamente lo que esperamos. En ese sentido se modifican las cosas”.

Detalles literarios

En una de las intervenciones del escritor y crítico literario argentino Pablo Brescia se refiere a un cuento breve de Arreola, “Baby HP”, un relato en el cual se leen fragmentos que en la pantalla se complementan con una animación. Sobre estos detalles de la producción, Santander comentó: “Uno trata de abordar lo más que se pueda. Otra cosa importante siempre en los documentales es que se trata de un equipo. Si hago una novela o un libro es mía, pero en cine uno sin los demás no haría mucho. Tuvimos la suerte de contar con una estupenda productora, Noemí Cadena, y con un excelente postproductor, Roberto Licea”.

El documental se grabó en la Ciudad de México, Guadalajara y Zapotlán el Grande (“Un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán”, como bromeaba Arreola). Su pasó por el terruño de Arreola coincidió con los días de las fiestas regionales en honor al señor San José, celebración que inspiró a Arreola su única novela, “La feria”.

Próximo proyecto

Tras su estreno en el festival de cine tapatío, “Juan José Arreola: el actor del conocimiento” llegará a la programación de TV UNAM y Canal 44, con fechas por anunciarse. Entre sus probables proyectos a futuro, Gabriel Santander podría explorar en el mismo género del documental otra figura de la cultura jalisciense, María Izquierdo: “No es que no se haya hecho nunca, pero creo que no ha tenido la proyección que debe de tener esta pintora. Un baluarte del feminismo. Se le puede aplicar un genuino y verdadero #MeToo: los tres, Orozco, Rivera y Siqueiros, no la dejaron pintar una obra pública, un mural”.