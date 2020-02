"Estoy en el mejor trabajo imaginable"

De las grandes industrias editoriales se sabe mucho sobre sus autores y bestsellers. De su presencia en la Feria Internacional del Libro (FIL) y sus novedades en los estantes de las librerías de la ciudad. Sin embargo, poco se conoce sobre las mujeres y los hombres que son puente entre autores y lectores.

Por ello, cuando un mito fundacional de la edición en español cede su puesto se abre una interrogante por el destino que tomará la editorial. Hace un poco más de un año que Jorge Herralde dejó su puesto como director editorial de Anagrama, el sello que puso a Bolaño en todos los estantes y llevó a Juan Villoro al mercado hispanoamericano, y dio espacio para que Silvia Sesé pusiera su visión en los libros futuros de la empresa catalana.

“Yo entré con el encargo de Jorge Herralde, y cito sus palabras, de imbuirme en el espíritu de Anagrama. Para él era muy importante que estuviera un par de años acompañándole en segundo plano, como adjunta en la dirección editorial, porque él dirigió hasta enero de 2017. Yo me he formado editora con los libros de Anagrama. Cuando la editorial empezó a tener una relevancia en la parte narrativa pues era parte de mi formación como para cualquier lector de mi edad”, señala Sesé desde su oficina en Barcelona.

Anagrama ha sido durante 50 años una de las empresas editoriales más importantes en el mundo libresco. Su catálogo se nutre de obras clásica como “Mientras agonizo”, de William Faulkner; “Ébano”, de Ryszard Kapuscinski; “El Danubio”, de Claudio Magris; “Trilogía de la Memoria”, de Sergio Pitol, por mencionar sólo algunos de sus buques insignia. Y sus portadas amarillas con una imagen al centro son referencia para lectores de toda Hispanoamérica.

“Este encargo supone un sueño, el mejor trabajo imaginable, y por otro lado es un reto y una responsabilidad para poder mantener el espíritu de la editorial, el catálogo y el fondo, tener muy presente la revitalización del fondo, llevar nuevas ediciones a librerías y después incorporar autores que sean el relevo de escritores imprescindibles”.

Su presencia en México y el Sur del Río Suchiate se comenzó a integrar de mejor manera en las últimas dos décadas. Han apostado por autores que fabulen desde el imaginario latino y sus traducciones se han sanitizado y han dejado los modismos españoles.

“La política de mirar a Hispanoamérica ha seguido. Es una obsesión de Herralde desde principio de los 2000. A partir de entonces se pude mirar cómo se integran más autores hispanoamericanos. Yo he querido seguir por ahí, y además tenemos las ganas de impulsarlo todavía más; no sólo a la programación de autores sino también a la comercialización en la región”, apunta Silvia.

Y ahonda que buscaron alejarse las quejas de lectores por sus traducciones. “Hemos sido sensibles a todos estas polémicas y comentarios y últimamente nuestras traducciones ya no son las de otros tiempos. No es lo mismo hablar de las traducciones de los años 70 a las de ahora, eso sucede y sucedió en traducciones muy relevantes y significativas en las que se usaba mucho argot español. En las traducciones de hoy en día son muchas más naturales para el lector latinoamericano”.

La editorial perdió los derechos de uno de sus autores fetiche, Roberto Bolaño. Creador de “Los detectives Salvajes” y “2666”, dejó de pertenecer a su catálogo ante un mercado cada vez más mercantilista y abocado a las ganancias. No exenta de polémica por las formas en que se dio el acuerdo, Sesé se muestra conciliadora y con la intención de sumar nombres de ese tamaño.

“Fue muy triste. Como lectora de Bolaño lo viví con una particular tristeza. Anagrama y Jorge en eso pues hablaron mucho de todas las convulsiones que tiene un catálogo. En estos 50 años ha habido otros autores que se fueron, otros que se dejaron publicar… Anagrama es una historia viva con escritores que se van, los pocos. Ahí estaba Vila-Matas, Marías y otros. Esto de Bolaño fue triste y muy inesperado para mí aunque Jorge Herralde lo veía venir. Tenemos ahora la labor de incorporar autores nuevos que dialoguen y se instalen en el catálogo”.

Las novedades para 2020

Si bien la editorial se encuentra con la promoción de su colección de “Compactos” para celebrar su 50 aniversario, la directora editorial adelanta que ya comienzan a distribuir y poner en librerías las novedades para este año.

“Viene, para febrero, el libro de Juan Pablo Villalobos, ‘La invasión del pueblo del espíritu’; está ya el libro de Alejandro Zambra, se llama “Poeta chileno”, es una maravillosa novela; se incorporará Benjamín Labatut con “Perdón terrible”; también tendremos Martín Kohan con una nueva novela que me hace muchísima ilusión. Tendremos el volumen de cuentos completos de Ricardo Piglia que él dejó preparado. Este volumen está preparado para publicarse en otoño”.

Además, también se podrá leer el Premio Herralde, que en su edición 2019 fue para la escritora argentina Mariana Enríquez por la obra “Nuestra parte de la noche”.

Siguen en Barcelona

España vive convulsa con Barcelona desde que el 1 de octubre de octubre la región de Cataluña buscó, por medio de un referéndum, independizarse. Entre disturbios y reivindicaciones, el mercado editorial fue sacudido ya que algunos grupos tienen su sede ahí. Grupo Planeta, uno de los grandes jugadores de la industria, trasladó sus oficinas a Madrid.

Por ello es que Silvia Sesé ataja que Anagrama seguirá en Barcelona. “Anagrama es una editorial afincada en Barcelona, muy barcelonesa pero con una proyección muy nacional y muy latinoamericana, entonces, todo lo que ocurre en Cataluña afecta al mercado y al espíritu. Nosotros tenemos una vocación ineludible de seguir en Barcelona, seguir participando en la ciudad porque somos parte de ella. Tenemos una línea en catalán y un premio de novela en catalán; queremos seguir en ello”.

Recomendaciones para leer

Estar al frente de una editorial significa elegir pensando en los posibles lectores antes que en el gusto propio. Sin embargo, siempre se tienen libros y lecturas favoritas para recomendar. Ante la petición de recomendaciones para leer, Sesé, quien duda primero, se decanata por “El nervio óptico”, un libro que llegó con ella a Anagrama.

“Uno de mis favoritos desde que estoy en la editorial es “El nervio óptico”, de María Gainza. Me enamoré del libro por la narración que conversa muy bien con el lector contemporáneo, que es novela pero no es novela, que es ensayo pero no lo es… me gusta la sensibilidad de la inteligencia, la agudeza, la inteligencia y el humor y la ternura que tiene ese libro”.

Y desgrana lo que ella considera como algunos de sus favoritos: “Te podría decir que yo empecé a leer a Navokob por Anagrama; a todos los ingleses, soy una fan de Ian McEwan; hay tantos que no podría terminar. Hay una joyita de Álvaro Pombo que se llama “Aparición del eterno femenino contada por su majestad el rey”; pero hay muchas joyas para descubrir en el catálogo de Anagrama. Además, para mí fue un agradecimiento real a Herralde, porque nos lo descubrió a los lectores de España, a Sergio Pitol. Nos abrió, no sólo a los lectores en España sino a muchísimo escritores, una forma de leer”.