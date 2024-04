Este miércoles 17 de abril se cumplen 10 años de la muerte de Gabriel García Márquez, autor colombiano reconocido en el mundo por sus aportes a la literatura y el periodismo, quien a través de sus libros dejó un gran legado que sigue indeleble al paso del tiempo donde destacan historias que son fundamentales de la idiosincrasia latinoamericana como “El coronel no tiene quien le escriba”, “Cien años de soledad” y “El amor en los tiempos del cólera”, entre muchas más.

El realismo mágico es el género literario del que Gabriel García Márquez fue padre y maestro, y éste lo vemos en las estructuras circulares de algunas de sus novelas, en la profusión de sus personajes, en los elementos sobrenaturales que inundan sus historias donde lo real se fusiona con la fantasía dotando de “magia” su narrativa.

El autor falleció en la Ciudad de México en el año 2014, tenía 87 años. “Gabo”, como cariñosamente lo recuerdan sus amigos y allegados, también experimentó en el desarrollo de guiones para el mundo del cine, fue un hombre de avanzada que sigue muy vigente en la vida de los latinoamericanos. Su viuda, Mercedes Barcha Pardo falleció el 15 de agosto del 2020. Sus hijos son Rodrigo y Gonzalo García e Indira Cato.

“Gabo” nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927 y después de recorrer ciudades de Europa y Latinoamérica, estableció su residencia en México de manera definitiva desde 1975. García Márquez pasó sus primeros años en una zona caribeña del norte de Colombia, esto lo marcó especialmente por su contraste con Bogotá y otras zonas del país en las que vivió más tarde. En 1947 fue cuando comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Bogotá, carrera que abandonó para dedicarse al periodismo.

El ganador del Premio Nobel de Literatura (1982) fue periodista de los diarios “El Espectador”, “El Nacional”, “El Universal” y “El Heraldo”, en Colombia; además, fue corresponsal en Ginebra de “El Espectador”, así como en Colombia de Prensa Latina.

También fue publicista, promotor cultural y director de las revistas “Sucesos para Todos” y “La Familia”; también fue fundador del grupo de escritores “Grupo de Barranquilla”, de cuya mano conoce la obra de los autores que más adelante lo influenciarían: Faulkner, Virginia Woolf, Hemingway y Kafka, entre otros. En colaboración con Felipe López Caballero fundó la revista “Alternativa” en Colombia y fue director de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba.

Su obra ha sido traducida a casi todos los idiomas; de hecho, “Cien años de soledad” cuenta con 265 traducciones; mientras que “El amor en los tiempos del cólera” registra 158 traducciones, según datos del Instituto Cervantes.

Para leer

10 obras de “Gabo”

1.- “La hojarasca” (1955)

2.- “El coronel no tiene quién le escriba” (1961)

3.- “Cien años de soledad” (1967)

4.- “Crónica de una muerte anunciada” (1981)

5.- “El amor en los tiempos del cólera” (1985)

6.- “Doce cuentos peregrinos” (1992)

7.- “Del amor y otros demonios” (1994)

8.- “Vivir para contarla” (2002)

9.- “Memorias de mis putas tristes” (2004)

10.- “En agosto nos vemos” (2024)

Portada del último libro de “Gabo”: “En agosto nos vemos”. ESPECIAL

La vida del autor en 10 curiosidades

1.- Según se comparte, García Márquez tuvo su primer acercamiento al universo de la filmografía a los cuatro años de edad. Su abuelo Nicolás Márquez lo llevó a ver una película de vampiros dirigida por el estadounidense Tod Browning.

2.- A la edad de ocho años el colombiano leyó su primer libro, se trató de “Las mil y una noches”, como anécdota, refirió: “Me costó mucho aprender a leer. No me parecía lógico que la letra ‘m’ se llamara ‘eme’, y sin embargo con la vocal siguiente no se dijera ‘emea’ sino ‘ma’. Me era imposible leer así”.

3.- En el colegio a “Gabo” lo apodaron “El viejo”. Se cuenta que durante sus primeros años de adolescencia el escritor era un jovencito retraído, que leía mucho, que le gustaba estar solo y también se apartaba de los deportes.

4.- Entre los personajes políticos que admiró el escritor colombiano estuvo el líder cubano Fidel Castro. Su estrecha relación con él, la ceguera frente a la tiranía del comandante, le ocasionó algunas críticas, de otros autores como el peruano Mario Vargas Llosa.

5.- Durante 1952 el autor fue vendedor de libros de medicina y enciclopedias en la región norte del Caribe colombiano.

6.- En sus años mozos, tras salir de Colombia en 1955, “Gabo” vivió durante varias temporadas en Suiza, Inglaterra, España, Francia e Italia. Sin olvidar que México también fue medular en su vida.

7.- García Márquez escribió y coescribió varios guiones de cine mientras vivió en México, por ejemplo: “El charro”, “El gallo de oro” y “Tiempo de morir”.

8.- En 1995 nace la Fundación Gabo en Cartagena de Indias, con un Taller del Nuevo Periodismo Iberoamericano.

9.- García Márquez y Shakira fueron buenos amigos, se conocieron en un ascensor en la década de los 90. “Sus libros fueron los más emblemáticos. Mostró Colombia al mundo, con todos los más especiales detalles de mi país y mi cultura”, declaró la intérprete de “Pies Descalzos”.

10.- Su última obra inédita, “En agosto nos vemos”, recientemente publicada, ha vendido más de 35 mil ejemplares de los 50 mil que se lanzaron al mercado.

Vista de una carta enviada por el difunto líder cubano Fidel Castro al escritor colombiano Gabriel García Márquez, la cuales fueron expuestas en la Ciudad de México en 2022. AFP

10 frases poderosas de García Márquez

1.- “El amor era el amor en cualquier tiempo y en cualquier parte, pero tanto más denso cuanto más cerca de la muerte”.

2.- “Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez”.

3.- “También la moral es un asunto de tiempo”.

4.- “Las novelas no empiezan como uno quiere, sino como ellas quieren”.

5.- “La vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda, y cómo la recuerda para contarla”.

6.- “El sexo es el consuelo que uno tiene cuando no le alcanza el amor”.

7.- “Cuanto más transparente es la escritura más se ve la poesía”.

8.- “El periodismo me enseñó recursos para dar validez a mis historias”.

9.- “La vergüenza tiene mala memoria”.

10.- “Lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir ‘no’ cuando es no»”.

Cronología

10 fechas clave

1.- Gabriel García Márquez nació en 1927, en Aracataca, Colombia, donde lo criaron sus abuelos.

2.- En 1947 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá y en ese mismo año se publicó en el diario El Espectador su cuento “La tercera resignación”.

3.- Al año siguiente comenzó su actividad periodística como colaborador en el diario “El Universal”, de Cartagena, y desde entonces sus textos aparecieron en innumerables periódicos y revistas de diversos países.

4.- En 1955 publicó su primer libro, “La hojarasca”, en el que ya bosquejaba el mundo fantástico de “Macondo”, cuyo esplendor lograría en “Cien años de soledad”.

5.- Regresa a América Latina en 1958 y se instala temporalmente en Venezuela, donde compagina una intensa actividad periodística con la escritura de los relatos de “Los funerales de la Mamá Grande” (1962).

6.- Tras pasar unos meses en Cuba, donde acababa de triunfar la revolución, y vivir un tiempo en Nueva York como corresponsal, decide establecerse en México. Allí trabaja en publicidad y escribe su primer guion para el cine, “El gallo de oro”, en colaboración con Carlos Fuentes.

7.- Unos años después, en 1967, publica la que pronto se convierte en su obra más conocida, y a cuya escritura dedica más de un año de intenso trabajo: “Cien años de soledad”.

8.- En Barcelona vivió de 1968 a 1974. Justo en ese periodo escribió “El otoño del patriarca” (1975) y cuentos como “Isabel viendo llover en Macondo” (1968) o “Relato de un náufrago” (1970).

9.- Su brillante trayectoria literaria se vio coronada con el Premio Nobel de Literatura en 1982, luego de haberse consagrado como uno de los grandes escritores de la lengua española.

10.- Tras obras como “Del amor y otros demonios” (1994) y “Noticia de un secuestro” (1996) publica en 2002 “Vivir para contarla”, donde narra aspectos biográficos de su infancia y juventud. Murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014.

El 21 de abril de 2014, México rindió un homenaje al fallecido García Márquez; el evento fue en el Palacio de Bellas Artes. AFP

