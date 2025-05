Ermilo Espinosa se abre al público en el MUSA con “Delirios abisales”

La intimidad del artista rara vez se manifiesta con tanta claridad como en la obra pictórica. Así lo demuestra 'Delirios abisales', exposición del artista Ermilo Espinosa que se exhibe en el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara. Conformada por 19 piezas desarrolladas a lo largo de más de una década, esta muestra no solo es un recorrido visual, sino un ejercicio de sinceridad profunda, donde la pintura se convierte en espejo del alma.

Durante un recorrido guiado por la muestra, el artista conversó con EL INFORMADOR y confesó el reto personal que implica enfrentarse a su propio trabajo frente a los ojos del público.

"Fue un poquito más difícil de lo que yo pensaba. Yo nunca he creído que soy muy bueno para hablar, pero hoy sí sentí que me costó trabajo porque estar frente a las obras, con gente que está interesada en saber qué hay más allá, me hace sentir desnudo", compartió con franqueza.

Espinosa explicó que estas obras no fueron concebidas como encargos ni como tareas, sino como expresiones íntimas de su ser.

"Son las obras que más me presentan como persona, que más me hacen cuestionarme por qué las hice, qué realmente de importante hay en ellas, si realmente soy yo alguien que tenga algo que decir que valga la pena", reflexionó. Añadió que, a pesar de las dudas, hablar de ellas se vuelve natural. "No tengo que inventar nada, no tengo que improvisar porque todo esto soy yo, es como si estuviera escribiendo un texto de quién es Ermilo Espinosa".

La exposición, nutrida de hiperrealismo, simbolismo y un lenguaje cercano al surrealismo, es también una reconstrucción emocional del artista. Cada obra es un retorno al momento de su creación, a ese instante solitario en el taller donde la pintura comenzó a tomar forma. "Esto es lo más cercano a estar en un escenario, porque las obras están hechas, pero yo tengo el momento de alguna forma de recrearlas frente a la gente, volver a contar su historia", dijo. "Esta pintura me refleja, me representa, esto soy yo", añadió.

EL INFORMADOR/A.NAVARRO

El origen de 'Delirios abisales' radica en la exploración del subconsciente, donde se diluyen los límites entre la identidad y el entorno. En sus cuadros, los elementos técnicos y conceptuales convergen en una narrativa personal. La influencia de su abuelo, un reconocido retratista, ha sido clave en su formación artística, moldeando desde temprana edad su sensibilidad visual y simbólica.

Uno de los aspectos que más han sorprendido a Espinosa durante esta etapa es la reacción del público joven ante su obra. En un entorno donde predomina la inmediatez y los estímulos breves, la pintura impone otro ritmo.

"Estamos en una época en la que nos hemos acostumbrado a la inmediatez y la pintura te obliga a hacer algo muy distinto", comentó. Aun así, destaca con entusiasmo que "ha habido tanta gente que ha venido a la exposición, eso significa que sí hay mucha gente todavía que está ávida de darse una pausa en esta vida tan veloz".

La interacción a través de redes sociales ha sido otro fenómeno novedoso para el artista. Por primera vez, una de sus exposiciones se presenta en un contexto donde el uso de plataformas como Instagram permite un diálogo directo con el espectador. “Mucha gente ha tomado fotos, me ha etiquetado y ha interactuado conmigo, me ha dado mucho gusto ver qué cuadros son los que más le llaman la atención", comentó. Por ello, invitó abiertamente. "Vengan, tomen fotos, etiquétenme si quieren y con mucho gusto yo ahí voy a platicar con ustedes, porque para mí esa interacción es valiosísima”.

"Delirios abisales' estará disponible en el MUSA hasta el próximo 22 de junio", recordó el artista, quien agradeció al museo y al Legado Grodman por el apoyo brindado. Para seguir su trabajo, puede encontrarse como @ermiloespinosa en redes sociales.

YC