Entramos hasta el camerino de “Expresiones. Triple Bill”

Movimientos y sensualidad tomaron el Conjunto de Artes Escénicas, recinto que refrenda su compromiso de presentar lo mejor de la oferta cultural a nivel internacional, y ayer tocó el turno del bailarín tapatío Isaac Hernández, quien pisó el escenario de este imponente inmueble a través del espectáculo: “Expresiones. Triple Bill”. De hecho, hoy sábado 4 de noviembre es la segunda fecha de este proyecto escénico; la función inicia a las 21:00 horas.

Ayer al medio día, esta casa editorial tuvo la oportunidad de presenciar los ensayos previos al espectáculo, en el que Misty Copeland del American Ballet Teather; Marie Agnes Gillot de la Ópera de París; Tamara Rojo, bailarina del English National Ballet, Isaac Hernández, entre otros bailarines, estuvieron atentos al llamado de su profesor… Y, mientras calentaban el cuerpo, escuchaban instrucciones y trabajaban en lo que más tarde el público vería en escena.

Previo al ensayo, el día lo inició Isaac con una charla ante los medios, a quienes les compartió los sueños que buscará cristalizar en el futuro: la creación de un conservatorio donde acudan los talentos emergentes para desarrollar sus cualidades y aptitudes. Señaló que cree que esta meta podría gestarse en un lapso de cinco años.

También compartió que tiene la intención de hacer un espectáculo con toda la producción éste que implica —coreografías, vestuario y demás elementos necesarios—, gestado desde su lugar de origen, Jalisco. La intención de dicho proyecto es que éste pueda viajar por el mundo cuando lo renten otras compañías.

Asimismo, ya tiene en mente escribir sus memorias, contar desde su perspectiva cómo se desarrolla el arte escénico y el proceso que él ha vivido como artista. Explicó que antes, cuando veía como un momento lejano llegar a los 30 años, pensaba que se retiraría, pero ahora que ve cómo se ha ido encaminando su carrera, nota muchas más posibilidades para su oficio; ahora, también es promotor cultural.

“Hay vidas tan extraordinarias en el mundo de grandes pensadores y científicos que se resumen en un libro de 200 páginas y creo que si hago un libro en algún momento, me gustaría que valiera la pena leer, que tuviera un mensaje especial y no hacerlo por una manera conveniente. Me gustaría hacerlo más tarde, sabiendo más o menos a dónde va mi vida y cerrando el capítulo profesional y personal. Me parece que ahora mi vida sigue siendo muy similar a lo que era hace cinco años, obviamente he tenido logros importantes y experiencias muy especiales, pero me gustaría cerrar más ese capítulo para sentarme a escribir esas cosas. Ahora estoy tratando de que mi imagen pueda llegar a otras plataformas”.

FUERZA Y ENTREGA

En “Expresiones. Triple Bill” participa una treintena de talentos, entre bailarines, músicos y producción. Todos creativos y con mucha pasión por lo que hacen, desde Isaac como parte del English National Ballet, hasta el fotógrafo Santiago Barreiro que está tras cada detalle.

DE PRIMERA LÍNEA

El espectáculo que propone Isaac con “Expresiones. Triple Bill” es de la misma calidad que se desarrolla en Europa o Norte América. Los bailarines confían en su instinto y en su ingenio y por eso es que vienen desde distintas partes del mundo para ser parte de su propuesta como artista y promotor cultural.

HACIENDO SINERGiA

El formato de “Expresiones. Triple Bill” está dividido e integrado a la vez, por tres propuestas distintas de compañías diferentes, por ejemplo, Pilobolus, la English National Ballet y la participación de las bailarinas Misty Copeland, bailarina principal del American Ballet Theater y Marie Agnes Gillot (en la foto), Bailarina Principal de la Ópera de París.

¡No te lo pierdas!

“Expresiones. Triple Bill”

F: Hoy

H: 21:00 horas

L: Conjunto de Artes Escénicas, en Av. Periférico Norte No. 1695, Col. Parque Industrial Belenes Norte

B: Desde los 550 hasta los dos mil 750 pesos / www.conjuntodeartesescenicas.com