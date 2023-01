El 12 de enero ocurrieron diversos sucesos que se quedaron marcados en el almanaque de la historia internacional.

Desde descubrimientos científicos, nacimientos de celebridades y hasta trágicas muertes, esto fue lo ocurrió en la historia, un día como hoy.

Efemérides, 12 de enero:

1755: En Moscú (Imperio ruso), la emperatriz Isabel aprueba la creación de la primera universidad rusa, la Universidad de Moscú.

1777: En la ubicación de la actual ciudad de Santa Clara (California) se funda la misión Santa Clara de Asís, la octava misión española en la región.

1807: Parte de la ciudad de Leyden (Países Bajos) es destruida por la explosión de un buque cargado de pólvora.

1812: En el departamento de Potosí (en el suroeste del Alto Perú, la actual Bolivia) ―al final de la primera expedición auxiliadora al Alto Perú― los españoles vencen a los argentinos en la batalla de la Quebrada del Nazareno.

1816: En Francia, una ley del Gobierno destierra a toda la familia Bonaparte.

1829: En México, el Congreso de la República anula las elecciones presidenciales.

1832: En España, Ramón de Mesonero Romanos comienza la publicación de sus «Escenas matritenses» en la revista literaria Castas Españolas.

1848: En Palermo (Sicilia) comienza la revolución independentista contra los Borbones del Reino de las Dos Sicilias.

1866: Chile y Perú ratifican un tratado de alianza ofensiva y defensiva para repeler las agresiones de la armada española, que pretendía bloquear los puertos chilenos.

1872: En Aksum (Etiopía) Yohannes IV es coronado emperador, la primera coronación imperial en 200 años.

1874: En Cartagena (España), finaliza la insurrección cantonalista que formó el Cantón de Cartagena y resistió el bloqueo por mar y tierra de las fuerzas gubernamentales.

1875: En China, Kwang-Su es coronado emperador.

1881: En el marco de la Guerra del Pacífico, en la batalla de San Juan y Chorrillos se enfrentan Bolivia, Chile y Perú.

1895: En Londres (Imperio británico) se funda The National Trust (actual Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico o Belleza Natural).

1898: En Tokio (Japón) Itō Hirobumi comienza su tercer término como primer ministro de Japón.

1899: La fragata escuela argentina Presidente Sarmiento emprende su primer viaje de circunnavegación.

1905: En Ecuador, Lizardo García es elegido presidente.

1906: En Londres (Reino Unido), el gabinete de Henry Campbell-Bannerman (que incluye a H. H. Asquith, Winston Churchill y David Lloyd George) se embarca en reformas sociales radicales.

1908: En París (Francia) se envía un mensaje de radio desde la torre Eiffel por vez primera.

1910: En Estados Unidos ―en el marco de la segregación racial en Estados Unidos que existió legalmente en ese país hasta 1967―, el Congreso aprueba una ley contra la trata de «blancas» (implicando que solo serían protegidas las mujeres de raza blanca).

1913: En Kiel y Wilhelmshaven se establecen las bases de la flota submarina alemana (preparando el inicio de la Primera Guerra Mundial).

1915: En los Estados Unidos, la Cámara de Representantes rechaza una propuesta de otorgarle a las mujeres blancas el derecho al voto.

1915: En los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos crea el parque nacional de las Montañas Rocosas.

1917: En la localidad argentina de San Carlos Centro (provincia de Santa Fe) se funda el Club Atlético Argentino de San Carlos.

1918: En Finlandia entra en efecto la Ley de Mosaicos Confesos, que convierte en ciudadanos legales a los finlandeses de origen judío.

1924: En España, Miguel Primo de Rivera disuelve las diputaciones provinciales, excepto las de Navarra y el País Vasco.

1926: El gobierno británico protesta ante el de México por el artículo 27 de la Constitución de ese país, que prohíbe poseer terrenos petrolíferos a los extranjeros.

1932: En los Estados Unidos Hattie Caraway se convierte en la primera mujer blanca en ser elegida senadora.

1936: Del aeropuerto de Camagüey (Cuba) despega el aviador cubano Menéndez Peláez para realizar el vuelo transatlántico La Habana-Madrid, que hizo en cuatro etapas.

1937: Amin al-Husayni, gran muftí de Jerusalén, exige el fin de la inmigración judía a Palestina.

1937: Melilla se convierte en base de los submarinos alemanes.

1938: En la Unión Soviética se celebra la sesión constituyente del nuevo Sóviet Supremo.

1940: En Guayaquil (Ecuador), los partidarios de José María Velasco Ibarra protagonizan un movimiento revolucionario.

1940: En el marco de la guerra de invierno, la Unión Soviética bombardea ciudades de Finlandia.

1941: El Club Sport Cartaginés obtiene su tercer título de Campeón de Primera División en Costa Rica

1942: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Japón ―después de haber invadido las islas Célebes y la isla de Borneo― declara la guerra a las Indias Orientales Neerlandesas.

1946: En Nueva York, la Asamblea General de la ONU crea el Consejo de Seguridad.

1948: En los Estados Unidos, el Tribunal Supremo declara la igualdad de educación para blancos y negros. Sin embargo la segregación racial en Estados Unidos será abolida oficialmente en 1967.

1952: El Banco Central de la República Argentina anuncia que todas las exportaciones deberán pagarse antes de ser embarcadas.

1953: En Yugoslavia entra en vigor la nueva constitución y el mariscal Josip Broz Tito es proclamado presidente de la república.

1954: En Australia mueren más de 200 personas a causa de un alud.

1961: En la Universidad de Barcelona, huelga general en protesta por una agresión contra los estudiantes.

1963: En Togo se inicia una insurrección militar en contra del régimen de Sylvanus Olympio.

1964: En Zanzíbar comienza la Revolución de Zanzíbar, que proclamará una república.

1966: En los Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson declara que su país mantendrá invadido Vietnam hasta acabar con todos los comunistas.

1966: En los Estados Unidos se emite por primera vez la serie televisiva Batman con Adam West y Burt Ward.

1967: En el Volcán de Agua (Guatemala) ocurre una fuerte nevada, que cubre la cumbre en su totalidad. Esa fue la última vez que nevó sobre este volcán guatemalteco.

1967: En los Estados Unidos, fallece de cáncer el profesor de psicología James Bedford y se convierte en la primera persona en ser conservada criogénicamente con la idea de ser resucitado en el futuro.

1968: En la Unión Soviética, el escritor Alexandr Guinzburg es condenado a 5 años de prisión.

1969: Led Zeppelin lanza su álbum debut, Led Zeppelin.

1970: El Gobierno de Nigeria aplasta la efímera República de Biafra (1967-1970). Termina la guerra civil.

1970: En España suceden grandes inundaciones por el desbordamiento de los ríos Ebro, Tajo, Duero, Guadiana y Guadalquivir.

1971: En Alemania, el ministerio de Agricultura prohíbe el uso del insecticida DDT debido a sus características cancerígenas. La prohibición será efectiva el 17 de mayo.

1971: En los Estados Unidos comienza el juicio contra el sacerdote católico Philip Berrigan (1923-2002) y cinco otras personas por afirmar que harían un «arresto simbólico» contra Henry Kissinger (uno de los responsables de la guerra de Vietnam). A pesar de que el Gobierno gastará dos millones de dólares en los próximos años, no logrará condenarlos.

1971: En los Estados Unidos comienza la exitosa comedia de situaciones All in the Family por el canal CBS.

1976: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vota 11 contra 1 para permitir que la Organización para la Liberación de Palestina participe en un debate del consejo (aunque sin derecho a voto).

1981: El equipo nacional de Uruguay se proclama Campeón de la Copa de Oro de Campeones Mundiales al derrotar a la selección de Brasil.

1983: En El Salvador finaliza la rebelión encabezada por Sigfrido Ochoa.

1986: El transbordador estadounidense Columbia es lanzado al espacio con el objetivo de poner en órbita el satélite de comunicaciones Cabion-1.

1988: En Míchigan (Estados Unidos) nacen los primeros quintillizos probeta del mundo.

1988: En la Antártida, España instala su primera base.

1991: En España, dimite el vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra, arrastrado por los escándalos.

1991: En Lituania, en la noche del 12 al 13, miles de civiles se congregan en torno al Parlamento y se enfrentan con las tropas soviéticas.

1991: En los Estados Unidos, tanto el senado como el congreso autorizan al presidente Bush el empleo de la fuerza contra Irak.

1992: En Argelia es anulado el proceso electoral en cuya primera vuelta del 26 de diciembre habían triunfado los islamistas.

1993: En París, 120 países firman un acuerdo para prohibir las armas químicas.

1994: En las islas Fiyi, Ratu Sir Kamisese Mara es nombrado presidente.

1995: En París, el presidente François Mitterrand inaugura el mayor complejo musical de Europa.

1998: En París, 19 países europeos —entre ellos España— firman el protocolo del Consejo de Europa que prohíbe la clonación de seres humanos, primer texto jurídico internacional en esta materia.

1998: El gobierno alemán acuerda pagar 100 millones de euros a los judíos del Este que sobrevivieron al Holocausto nazi.

1998: En Chile, la Fuerza Aérea de Chile logra con éxito la operación "Manu Tama'I" en la cual aviones caza F-5E Tigre III vuelan directo desde Chile continental hasta la Isla de Pascua, siendo reabastecidos en aire por el KC-707 Águila, de la institución.

1999: Britney Spears lanza su primer álbum "..Baby One More Time", con el cual ha vendido actualmente más de 30 millones de copias en todo el mundo y le valió su primer disco de diamante certificado por la RIAA.

2004: Es botado el transatlántico más grande del mundo, el Queen Mary 2.

2005: Desde Cabo Cañaveral (Florida) despega la sonda espacial Deep Impact.

2006: En Mina (Arabia Saudita) se produce una estampida durante el ritual de la Lapidación de Satanás. Mueren al menos 362 peregrinos musulmanes.

2010: Un devastador terremoto de una magnitud de 7 grados, con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe (Haití), produce unos 316 000 muertos.

2011: En Santiago de Compostela (Galicia) se inaugura la Ciudad de la Cultura de Galicia.

2014: En la Ciudad del Vaticano, el papa Francisco nombra 19 nuevos cardenales.

2016: En Estambul, se perpetran a un nuevo atentado suicida cerca de la atracción turística de la Mezquita Azul con saldo de 10 muertos y 15 heridos.

2017: En la plataforma YouTube se sube el video musical con más reproducciones en la historia Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee.

2021: En Washington D. C., la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba la resolución de la Enmienda 25 con el objetivo de destituir al presidente Donald Trump luego de los hechos ocurridos durante la toma del Capitolio.

Nacimientos

1876: Jack London, escritor estadounidense (f. 1916).

1944: Carlos Villagrán, actor mexicano.

1949: Haruki Murakami, escritor japonés.

1957: John Lasseter, director creativo, cineasta y animador de Pixar.

1964: Jeff Bezos, empresario estadounidense, fundador de Amazon.com.

1965: Rob Zombie, músico, cineasta y escritor estadounidense.

1968: Phil Spencer, ejecutivo empresarial estadounidense

1990: Serguéi Kariakin, ajedrecista ruso.

1995: Nathy Peluso, cantante argentina.

Muertes

1519: Maximiliano I de Habsburgo, Emperador del Sacro Imperio romano germánico y Archiduque de Austria (n. 1459).

1829: Friedrich von Schlegel, filósofo alemán (n. 1772).

1990: Laurence J. Peter, pedagogo canadiense (n. 1919).

2009: Alejandro Sokol, músico argentino, de las bandas Sumo y Las Pelotas (n. 1960).

2022: Ronnie Spector, cantante estadounidense; vocalista principal del girl group The Ronettes (n. 1943).

