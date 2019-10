En busca de nuevas ideas

Future Leaders Connect es una iniciativa del British Council que busca conectar a jóvenes alrededor del mundo para brindarles una mayor formación en el desarrollo de políticas públicas.

Jimena Bello, project manager society del British Council en México, platicó sobre este programa: “El British Council es la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas. Trabajamos en educación, arte y sociedad”. Future Leaders Connect se vincula a la sociedad en busca de “jóvenes brillantes que quieran cambiar a su país por medio de políticas públicas. Lo que hacemos es un programa de dos semanas en la Universidad de Cambridge, para que aprendan del diseño, creación e implementación de políticas públicas y puedan regresar al país y ponerlas en acción, para que en algunos años hablemos de un México diferente”, comentó.

El programa está presente en 13 países: México es el único de Latinoamérica. Los cuatro mexicanos que irán al Future Leaders Connect son Isaac Bencomo Bermudez, Maricarmen Medina Mora Urquiza, Daniela Ancira Ruíz y Ángel Candia Casarín. “Tenemos ya tres años con este proyecto: están en la universidad, van al parlamento, platican con parlamentarios para que sean sus mentores en el proceso, van a donde vive el primer ministro. Regresan con mucho aprendizaje para ponerlo en práctica en los temas que trabajan”.

En pro de los migrantes

Isaac Bencomo Bermudez es enfermero especializado en pediatría. De su interés por el programa, nos compartió: “Me enteré de la convocatoria por la página web del British Council. Fui a una obra de teatro que trataba de migrantes, en particular en Francia con migrantes que van desde Siria. Tenía todo el tema de migración y refugiados. Vi que la patrocinó el British Council, entré a su página y di con esta convocatoria. Es un proceso de selección con varios ensayos, hacer una ponencia, son tres rondas. En la tercera estuve en la Ciudad de México con otros siete finalistas, presentamos nuestra visión frente a un panel de jueces. Es importante hacer esta capacitación para regresar e incrementar nuestra visión y hacer el cambio que queremos hacer”.

Isaac ha trabajado con migrantes en la frontera, donde estudió: “Estoy en la frontera Norte, en Ciudad Juárez y El Paso. Es un proceso bastante arduo y bastante duro al cruzar la frontera. Con los niños es particularmente difícil. Todos los cambios que estamos viendo, con las iniciativas en el Norte. Ciudad Juárez responde a esa crisis que se está desarrollando. Es muy difícil integrar, colaborar con las organizaciones, tratando de aliviar esta crisis en la frontera. La visión es desarrollar un modelo de atención médica que integre los diferentes servicios que se brindan a los niños migrantes, a través de los colaboradores que trabajan en la frontera México-Estados Unidos. El objetivo es facilitar la operación de los protocolos que ya tenemos para los pacientes migrantes. Obviamente tiene diferentes necesidades médicas”.

Dichas instancias son ONG, gobierno y la iniciativa privada en la región: “Somos una comunidad binacional, se da una dinámica entre las comunidades en la frontera. Lo que me sorprende y es de admirar es el apoyo entre las dos comunidades para ayudar a la gente. La visión es proteger la vida y el bienestar de los niños migrantes durante su estadía. Defender sus derechos humanos y darles una atención médica digna. Mucha de esta gente termina siendo deportada, ya sea que su caso de asilo no es procesado a tiempo o que deciden regresar a su país. En el ínter los que están más en riesgo son los niños”.

Sobre su vocación de servicio en el sector salud, Isaac compartió que surgió desde pequeño: “Estuve internado por varios meses en el Hospital Infantil en Chihuahua, tuve una condición. Después de la experiencia supe que eso era lo que quería hacer. Pude tener una educación en el extranjero, en El Paso. Me hice pediatra, hice la especialidad. Es una comunidad pequeña, El Paso-Ciudad Juárez: la vida entre las dos comunidades tiene una dinámica muy particular. Siendo de Ciudad Juárez y estudiando en El Paso me considero parte de ambas comunidades. Por ello cuando empezó la crisis migratoria movilizamos recursos y personas para darles albergue. Ya contamos con una casa del migrante en Ciudad Juárez, ha sido hogar para muchos migrantes, centroamericanos, mexicanos, nigerianos, kenianos. Con la crisis hay que ayudar más que nada a los niños. En Ciudad Juárez se trafica mucho armas, droga y trata humana, personas”.

Las otras propuestas mexicanas

Jimena Bello abundó en los perfiles y trabajos de los otros elegidos para el Future Leaders Connect 2019:

• Ángel Candia es secretario adjunto de México Vivo, su tema es la prevención del VIH: “México tiene mucho que trabajar en este tema. Sigue siendo un tabú. Lo que propone es una medicina que si sabemos que estaremos expuestos tomamos la medicina y baja en 95 por ciento las posibilidades de transmisión. En otros países como el Reino Unido forma parte de la canasta básica de medicinas. Lo que quiere hacer es que esté disponible en cualquier clínica”.

• Daniela Ancira tiene el tema de las mujeres en prisión: “Les da trabajo por medio de diferentes talleres, hacen tejidos, muñecos, así pueden vender sus cosas. La realidad en México es que tienen que pagar allí, por tener papel de baño, por hacer una llamada. Dejan de tener contacto con familia. También qué pasa cuando salen de prisión, las dejan en la puerta del penal y hasta allí. Si ya no tienen una familia ni siquiera saben cómo volver a la ciudad de origen. Es ayudarlas para que sepan a qué oficina ir, cómo volverse a meter a la sociedad y tener un trabajo digno”.

• Maricarmen Medina habla de la integración de refugiados: “La realidad es que los migrantes se quedan, este será su país por lo menos por 15 años. Hay que cambiar el chip de que son malos, de que vienen a robar. Además hay que desarrollar habilidades no solo técnicas, también de liderazgo, de comunicación afectiva, para que formen parte de esta sociedad. Cuando los dejemos de ver como enemigos y los veamos como amigos porque trabajan en la misma empresa y viven en la misma colonia, dejan de ser una ‘amenaza’”.

¡Participa!

La próxima convocatoria para Future Leaders Connect se abre en marzo de 2020. El British Council también tiene un curso en línea sobre políticas públicas y liderazgo, abierto al público: “Es muy parecido al programa que ven en Cambridge”.