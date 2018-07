Emprende con Fric Martínez

El emprendedor y conferencista Fric Martínez se encuentra promocionando su más reciente libro “Crea un negocio fregón en 20 pasos”. Editado por Planeta, este texto pertenece a un proyecto basado en emprendimiento que Fric ha desarrollado también con “Startupismo” y “Buenondismo”. En esta nueva aventura, le comparte a sus lectores cómo desarrollar una idea que sea benéfica para la sociedad y a partir de ahí crear un producto que se convierta en un negocio a través del trabajo de una serie de objetivos que se revelan en el libro de forma dinámica.

En la lectura de este libro hay una frase contundente que sale a relucir y que de alguna manera engloba la razón de emprender: “¿Quieres cambiar el mundo? Haz billete”. Respecto a ésta, el autor detalla: “La gente como que tiene algún problema con el dinero y cree que es malo, cuando alguien ha hecho dinero inmediatamente lo asocian a que hizo algo malo para obtener el dinero y la verdad es que claro que hay casos en los que es así, pero a mí me gusta ver el dinero como energía, en donde puedes hacer mil cosas si lo tienes, puedes cambiar el mundo literalmente”.

Agrega que a través de la economía se logra hacer impactos reales en la sociedad, pues los voluntariados esporádicos no son suficientes: “Haz dinero, porque si eres una buena persona, tú debes tenerlo porque vas a hacer buen uso de él, pero si crees que el dinero es malo, está bien, genera mucho, pero como es malo, no te lo quedes tú, dáselo a la gente que lo necesita para poder hacer impactos reales, porque el planeta ya está demasiado mal como para que nada más te pongas a hacer voluntariado los sábados. Tenemos que hacer cambios más radicales”.

Errores y aciertos

Fric Martínez señala que la construcción de su libro es a partir de sus propias experiencias sobre ser emprendedor: desde los errores que él cometió y también los aciertos que lo llevaron a su éxito actual; así logra brindar al lector ejemplos claros de lo que se debe hacer y no hacer al momento de poner en marcha un negocio propio. “100% está basado en experiencias mías, me gusta hablar de lo que yo realmente he experimentado y de esa forma —después de 20 años de no tener un empleo y ser emprendedor— siento que reuní la cantidad de experiencias suficientes como para yo poder dar a la gente información que les haga bien y que sean herramientas para que las personas interesadas puedan generar su propia abundancia”.

“Crea un negocio fregón en 20 pasos” también cuenta con una hoja desprendible al inicio de cada paso para que al culminar la lectura, quien haya hecho el ejercicio de los 20 pasos, arme un mapa que sirva de guía para ver a fondo la idea de su proyecto con mayor claridad, de esta forma, primero se verá la solución a una necesidad, para después transformarla en producto y, poco a poco, comience a convertirse en un negocio.

SABER MÁS

Conócelo

Fric Martínez es conferencista, empresario y autor. Durante su vida ha realizado más de 200 conferencias y ha tenido a más de dos mil alumnos en los cursos que imparte en línea; mientras que sus libros están tanto en físico como en eBooks. Se puede saber más de sus proyectos, cursos y libros en su página web: www.fricmartinez.com.