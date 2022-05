El teatro documental se vive en “Contranarrativa y memoria”

La Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco realizará “Contranarrativa y memoria”, un ciclo en el que siete mujeres de la escena local, recurren a nuevas formas de producción para contar realidades.

El proyecto fue presentado por autoridades de la SC y las artistas participantes; este ciclo de teatro documental hecho por mujeres se llevará a cabo de junio a noviembre de este año, en espacios escénicos del Estado y en un centro independiente.

En rueda de prensa realizada en el edificio Arroniz de la SC para dar a conocer detalles del proyecto, Paula Hernández, Jefa de Teatro de la Secretaría informó: “El ciclo se conforma por las artistas Julieta Casavantes, Olga Gutiérrez Andrea Belén SánSa, Claudia Anguiano “Clos”, Juliana de la Torre, Sandra González Castellón y Jessi Cortés, cada una de ellas nos compartirá una pieza y además, este ciclo viene acompañado de conversatorios donde nos interesa que se sumen voces de otro municipios para que nos compartan su punto de vista de las temáticas que abordarán las obras, además de un taller de lenguaje corporal”.

“Contranarrativa y memoria” está integrado por siete piezas, cada una con una propuesta de temas sociales muy actuales -y en muchos casos sensibles- para la sociedad mexicana de hoy como las desapariciones, la violencia en México, las violencias contra la mujer, entre ella la de pareja, la obstétrica; el comercio ambulante y la vida de las colonias tradicionales de la ciudad.

El ciclo también incluye seis conversatorios sobre la recuperación de la memoria, la autobiografía, el territorio íntimo y el territorio público, el testimonio, el cuerpo como archivo y la memoria colectiva; y el taller que impartirá Luisa Pardo se titula “El lenguaje documental como marco del juego escénico”, para el cual deben registrarse previamente.

Julieta Casavantes, una de las creadoras de este ciclo, detalló que este proyecto se formó porque: “Poco antes de estrenar ‘Después de las ausencias’, miré a mi alrededor y vi que mi pieza no era la única hecha en este formato -documental-, y reflexioné que había mucho trabajo más ya hecho, y por mujeres. Esto a mí me pareció muy sintomático. Era el momento de organizarnos para hacer algo juntas y encontrar complicidad en Cultura Jalisco, me parece algo muy importante. Justo yo creo que este proyecto es de complicidades y nos gustaría que muchas instituciones más se hicieran cómplices”.

Por su parte, el Director de Desarrollo Cultural y Artístico Álvaro Lara, subrayó la trascendencia del teatro documental para acercarnos a realidades que “aunque tenemos cerca nos pasan muchas veces sin que tengamos conciencia de ellas”.

Programa de obras

4 de junio

“El espectador permanente”

Dirección: Andrea Belen Sánsa

Lugar de presentación: Kali Catrinas (Ghilardi 82, Guadalajara, Jalisco)

Hora: 20:00 hrs.

Obra de teatro de objetos documental que narra la historia de una casona de la colonia Americana (ahora un espacio cultural independiente) a partir de los relatos de sus antiguos habitantes.

24 de julio

“Pasaje en que nos soltamos las manos”

Dirección: Juliana de la Torre

Lugar de presentación: Foro de Arte y Cultura

Hora: 19:00 hrs.

¿Por qué́ las mujeres deciden permanecer en relaciones violentas? “Pasaje en que nos soltamos las manos” nace a partir de esta pregunta, reflejo de la inquietud por conocer que mandatos culturales crean estos escenarios.

6 de agosto

“Fichas de dominó”

Dirección: Sandra González Castellón

Lugar de presentación: Casa Caelum (Antonio Orozco 9-A, Centro de Zapotlanejo, Jalisco)

Hora: 20:30 hrs.

Este monólogo parte de la pregunta: ¿Cómo voy a seguir el juego si me desaparecen? De ahí, la puesta hace una reflexión sobre la situación de la violencia que vive México.

31 agosto

“Después de las ausencias”

Dirección: Julieta Casavantes

Lugar de presentación: Teatro Alarife “Martín Casillas”

Hora: 20:00 hrs.

“Después de las ausencias” presenta los testimonios de varias madres que buscan a sus hijos y entrevistas a especialistas en el tema.

17 de septiembre

“Desde el inicio”

Dirección: Claudia Anguiano “Clos”

Lugar de presentación: Foro de Arte y Cultura

Hora: 19:00 hrs.

Pieza escénica de teatro documental que aborda la violencia obstétrica y derechos reproductivos de las mujeres. Expone las experiencias de mujeres que sobrevivieron a diferentes formas de violencia vividas en su etapa de embarazo.

2 de octubre

“Ambulante: voces de la calle”

Dirección: Claudia Anguiano “Clos”

Lugar de presentación: Por confirmar. Guadalajara, Jalisco

Hora: 20:00 hrs.

Crónicas basadas en los oficios en extinción. Es una propuesta de dirección enfocada a la vida del ambulante callejero.

15 de noviembre

“Monumento”

Dirección: Olga Gutiérrez

Lugar de presentación: Sala de Cámara del Teatro Degollado

Hora: 20:00 hrs.

La autora reflexiona acerca de la violencia que se ejerce todos los días, al grado de su normalización. La gestora y productora realizó toda una investigación y experimentos sociales para llegar a esta producción donde la danza está presente.

TOMA NOTA

Entradas

Los boletos estarán disponibles en: www.voyalteatro.com con un costo general de 80 pesos