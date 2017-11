El poder de saber hablar 

Para la politóloga venezolana, Astrid Iturriaga, no sólo se trata de hablar por hablar para tratar de comunicar algo. Razonar y saber utilizar las palabras en el orden, momento y actitud correcta, es elemental para lograr que el mensaje sea transmitido e impacte cómo se desea.

Muchos de los problemas que tenemos de intimidad y relaciones son por no saber comunicarnos

A través del método “ARO”, expertas en comunicación oral e imagen pública como Astrid Iturriaga, aseguran que con esta herramienta se desarrollan habilidades relacionadas a la argumentación, retórica y oralidad, mismas que serán explicadas y ejemplificadas en el taller teórico-práctico que impartirá hoy en el Centro Cultural FLUYA, del Centro Histórico de Guadalajara. “La argumentación son herramientas de pensamiento. Hay gente que sabe hablar o expresarse bien, pero no tiene buenas ideas o lógica. La retórica nos ayuda a organizar todas esas ideas en palabras, el discurso. La oralidad son elementos paralingüísticos que acompañan al lenguaje como el cuerpo, la voz, la mirada, los silencios, la respiración”.

Aunque los comunicadores, abogados o políticos son quizá los profesionistas que mayor uso hacen de las habilidades y herramientas de expresión oral, Astrid Iturriaga destaca que cualquier persona es candidata a potencializar sus capacidades con el método “ARO”.

“Creo que estas herramientas no son exclusivas, es para la gente, desde que estamos en casa nos comunicamos con nuestros hijos, padres y parejas. Muchos de los problemas que tenemos de intimidad y relaciones son por no saber comunicarnos bien. A veces escuchamos al otro y escuchamos sus palabras y no sus razones”.