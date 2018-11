"El panfleto del rey y su lacayo" toma el Estudio Diana

Hoy a las 20:30 horas se estrena en el Estudio Diana la puesta en escena “El panfleto del rey y su lacayo”, un montaje de la compañía La Salamandra Teatro escrita por Cutberto López Reyes y dirigida por Luis Córdova. Los actores en escena son Agni González y Eduardo Villalpando.

Al respecto del montaje, es el director, Luis Córdova quien habla en entrevista de esta trama, ad hoc por los temas políticos y electorales que vivimos en los últimos meses.

“Es un montaje cuya temática me gusta mucho, es una obra de sátira política, yo nunca había visto en Guadalajara un montaje así, se habrá montado, pero no me tocó verlo a mí, comúnmente no se abordan estos temas, a menos que sea un cabaret, pero esta obra es una comedia con dos actores, Agni y Eduardo, además de un músico, Jorge González Cuervo, quien toca el acordeón”.

La historia gira sobre un rey que utiliza su poder de manera descontrolada a través de la impunidad en un país que podría ser el nuestro. Su lacayo quiere arrebatarle el trono y sentir el poder ilimitado de la corrupción, pero ambos se verán obligados a huir del que podría acabar con sus sueños. “Vamos a ver un viaje a través de este mundo oscuro de la política, pero de una manera cómica, con humor negro, que nos hará reír durante toda la obra, pero que también nos hará enojar y reflexionar sobre lo que sucede”.

Este montaje es también realizado por el mismo equipo de trabajo de “¿Quién mató al duque?”, ambos de La Salamandra Teatro, por lo que el público tendrá la seguridad de que la diversión y el entretenimiento están garantizados. “Yo vi esta obra en la Ciudad de México en 2013, le dije al dramaturgo que me había gustado su texto y la manera de abordarlo con dos actores y tomé la decisión de que ahora que el tema político está muy prendido, montar la puesta en escena este año, también porque se me dio un apoyo por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en el 2017”.

La obra había tenido su primer estreno en julio, pero las funciones fueron de dos días. Ahora con la oportunidad de presentarse en el Estudio Diana, tendrán una temporada más amplia. La intención es llegar a más foros y continuar presentando este montaje.

Agéndalo

“El panfleto del rey y su lacayo” tendrá una corta temporada durante el mes de noviembre, todos los martes (a partir de hoy) y los días 13, 20 y 27, a las 20:30 horas. Los boletos cuestan $150 pesos y pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Diana o en sistema Ticketmaster.