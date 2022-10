El escritor Bernardo Atxaga dialogó con jóvenes en el marco de GCML

Como parte de las actividades del programa para Guadalajara, Capital Mundial del Libro (GCML), el escritor vasco Bernardo Atxaga sostuvo, ayer, diálogos con estudiantes de la Universidad Panamericana y la Escuela Politécnica de Guadalajara; la primera, por la mañana, donde le acompañó el Cónsul General de España en la ciudad, Guillermo Martínez-Correcher.

Atxaga, durante la charla, señaló que “hay un gran río general que es la cultura universal, que son las lenguas universales, que todas están conectadas. Hay lenguas más diferentes que otras, pero todas están y tienen esa misma base, y añado, porque no se dice que la única posibilidad, quiero decir, que la única cultura realmente necesaria es la cultura universal”. Por la tarde, la sede fue la Escuela Politécnica de Guadalajara, donde fue recibido y despedido con una presentación musical y la lectura de calaveritas literarias hechas para él por parte de las y los estudiantes. En este contexto, Atxaga leyó algunos de sus poemas a las y los jóvenes, y contestó sus preguntas.

ESPECIAL/Secretaría de Cultura

Comentó ante los jóvenes que “no hay que pensar que la poesía, la literatura, solo está para la alabanza. No está solo para la bondad, no está solo para la hermandad universal, hay tantos libros, tantos poemas en contra de la vida como a favor de la vida”. Refirió también el escritor que “los libros hay que leerlos siempre como un viaje interior. Tú, un libro no puedes leerlo como si fuera una cosa que nada tiene que ver contigo (...) cuando tú lees un libro, tú debes leerlo a través de tu propio interior, de tu propia vida, y entonces ahí es donde tienes que enfrentarte a los sentimientos buenos y a los malos”.

El autor vasco ofrecerá este viernes 28 de octubre a las 11:00 horas la charla “¿Por qué amar una lengua?”, con estudiantes del ITESO, en el marco del Festival Cultural Universitario de dicha institución. Será en el Auditorio M2 y abierto al público en general, con transmisión en vivo. Además, Bernardo Atxaga tendrá asimismo un diálogo con Briceida Cuevas, denominado “La defensa de las lenguas originarias desde la literatura”, moderado por Claudio Carrillo. El evento será el sábado 29 de octubre a las 17:00 horas en la Librería Carlos Fuentes, en el interior de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola.

FS