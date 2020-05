El desarrollo del arte en los tiempos de la pandemia

El confinamiento ha propiciado que quienes están involucrados en el área cultural y artística del país, busquen alternativas de comunicación para seguir manteniendo el diálogo con el público. Son tiempos de renovación y cambios de hábitos que representan retos para los creadores. En ese sentido, la artista y académica Maru Vázquez, brinda su perspectiva de cómo se desarrolla el arte en tiempos de pandemia.

“Necesitamos hacer una catarsis de las emociones que estamos viviendo, ya que todo esto es nuevo para todos nosotros. Y el arte está siendo el medio a través del cual estamos haciendo esta catarsis. Nosotros los creadores, creamos, y las personas que no tienen este oficio, están gozando de él a través del cine, la música y los libros. Esta pandemia nos ha regalado el tiempo que no teníamos para dedicarlo a estas cosas. Además, nos está invitando a una gran reflexión interior donde hay que limpiar y modificar”.

Para Maru el confinamiento ha significado encontrar nuevas maneras de promover su arte, por ejemplo, en las redes sociales. Actualmente está trabajando en piezas accesibles para todo el público. “Crear es un proceso personal, individual y solitario. Probablemente muchos de los creadores nos alimentamos de las experiencias que tenemos en el exterior para luego llevarlas al interior y volverlas a sacar ya en nuestro oficio. Este confinamiento para mí ha sido un regalo, no solo para crear más, sino para descubrir muchos mundos interiores y se está reflejando en lo que estoy haciendo ahora”.

Siempre ha tenido la convicción de que el arte debe estar al alcance de todo el mundo. “Desde hace un par de años generé una pequeña empresa que se llama ‘Igual…ninguno!’ donde creo artículos de uso cotidiano transformados en piezas de arte, pero que son mucho más accesibles para el público. Ahora estoy haciendo lámparas, pintando unas mesas, estoy haciendo bajoplatos, portavasos, lo curioso de estas piezas es que son únicas”.

Renovarse o morir

Resalta Maru que la cuarentena le ha puesto varios retos a los artistas, sobre todo a las generaciones más grandes, a que salgan de su zona de confort y se adentren a la tecnología, mientras que para los creadores nuevos estos procesos son más orgánicos y naturales.

“Esta cuarentena nos ha acercado a muchos a los medios tecnológicos, ya que los espacios que estaban predestinados para la muestra de arte están cerrados. Hemos tenido que acudir a la tecnología para mostrar nuestras piezas en las redes sociales, para poder hacer ventas en línea y no perder nuestro mercado. Te tienes que mantener actualizado y aprender el manejo de (estas plataformas), tenemos que diversificarnos, porque ahora tenemos que tomar nuestras fotografías de la obra y aprender en cuanto a luz y encuadre, luego subirlas a las redes, son tiempos de encontrar nuevas maneras de hacer las cosas”.

Prevé Maru que el arte digital va a proliferar todavía más y habrán nuevas formas de hacer negocio a partir del encierro. “Las nuevas generaciones cuentan con muchas más herramientas de las que nosotros tenemos para hacer esto. Ahora, no por el encierro van a cambiar ciertas cosas que hacemos los académicos: seguiremos pintando y esculpiendo, pero la forma de promocionar el trabajo es la que será distinta, pero la tendencia que creo que va surgir, es la de un arte creado en circunstancias muy especiales porque ninguno de nosotros habíamos vivido algo así y el confinamiento no está haciendo introspectivos. Entonces, creo que las obras serán mucho más netas y mostrarán partes de un artista que probablemente no había enseñado antes”.

Finaliza al decir que el encierro está mostrando partes muy oscuras de las personas, pero también partes con un buen potencial de desarrollo, “y si aprovechamos esto, el confinamiento no será tan pesado, no todo es trágico”. Al público le reitera todo el abanico de propuestas que pueden encontrar en la web en cuanto a contenidos artísticos se refiere donde muchos de estos son gratis, hay un gran oferta que se desarrolló derivada de esta cuarentena.

Toma nota

Contacto: Acércate a la artista a través de su página de Facebook: Maru Vázquez pintura.

También, puedes escribirle a: lavazquez001@hotmail.com