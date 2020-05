El Venero busca fondos para no bajar el telón

Pese a que las actividades culturales se han pausado en los teatros y foros de la ciudad, los gastos no se detienen para los artistas que tienen el compromiso de mantenerse al corriente con los pagos de renta y servicios aunque no tengan la posibilidad de abrir sus espacios al ser considerados como rubros no esenciales durante la pandemia por el COVID-19.

Olga Valencia, cofundadora de El Venero (junto a Javier Serrano) puntualiza que gracias al público este recinto —ubicado en el Centro de Guadalajara sobre la calle Reforma— ha logrado mantenerse de manera independiente desde su reapertura hace un año, con la misión de ser una plataforma más accesible para proyectos escénicos, talleres y exposiciones.

En entrevista, Olga Valencia recuerda que al inicio del 2020 El Venero comenzó a concretar su cartelera, y con la activación de la contingencia sanitaria en el pasado marzo, tuvieron que regresar el dinero de aquellos grupos que ya habían apartado fechas en el recinto, situación que golpeó aún más la estabilidad del foro y de sus integrantes.

“También tuvimos que suspender una exposición de fotografía y dos talleres, aunque de estos seguimos trabajando en línea, pero obviamente se redujo el interés de los participantes. Teníamos en puerta varias temporadas, muchas solicitudes y reservaciones, y tuvimos que regresar ese dinero, eso nos descontroló también”.

Es por ello que El Venero ha decidido emprender una campaña de recaudación para poder cubrir los gastos del recinto y seguir en pie para cuando la contingencia sanitaria culmine. A través de kickstarter.com, el recinto y su equipo de trabajo confían en reunir 50 mil pesos mediante donaciones voluntarias u otorgando recompensas que van desde boletos para obras de teatro, préstamo del espacio para eventos o ensayos, clases magistrales, becas, membresías y obra pictórica de Rafael Zamarripa o Joaquín Medina, por ejemplo.

“Somos un espacio donde tenemos la necesidad de afluencia de espectadores, estamos afectados no solo en lo creativo, sino también y fuertemente en lo económico. Esta campaña de apoyo es para que podamos cubrir por lo pronto los gastos inmediatos y que nos pudieran poner en una circunstancia complicada pasando el tiempo, que no se acumule más deuda a parte de las que ya tenemos”.

Aunque es innegable que el aislamiento en casa ha sido más llevadero gracias a contenidos de entretenimiento y culturales, Olga Valencia comparte el sentimiento de impotencia y tristeza al saber que los sectores artísticos nuevamente son relegados y no tan valorados ante situaciones como la actual.

“Toda la vida nos hemos enojado con el pensar que las actividades artísticas no son esenciales para la vida, siempre nos han considerado como algo de ornato, que solo es para algunas personas o quien quiere darse un lujo. Pensamos, en este caso, que el teatro es esencial para el desarrollo de una comunidad y salud mental y emocional de una sociedad”.

Súmate a El Venero Teatro

A través de la liga www.kickstarter.com/projects/elveneroteatro/el-venero-resiste, puedes apoyar desde 100 pesos y recibir alguna recompensa por parte del foro El Venero.

Más información en Facebook: elveneroteatro.