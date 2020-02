El Teatro Diana apaga sus 15 velitas

El Centro Cultural Teatro Diana, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), cumplió ayer su 15 aniversario de actividades, y lo festeja con un programa que ofrecerá espectáculos gratuitos para todos los gustos, declaró en entrevista la coordinadora del recinto universitario, Karla Zapata.

Añadió que esta celebración incluirá a quienes han hecho posible que el Teatro Diana se haya convertido en lo que ahora es, el público, que será el protagonista principal de esta fiesta. “Más que hacer una única actividad, haremos muchas, gratuitas, en las que premiaremos a los que vienen muy seguido. También vamos a hacer funciones especiales para ellos”, adelantó.

Desde su apertura, en 2005, con el espectáculo Lord of Dance, que agotó 15 funciones continuas, abrió una etapa en la oferta cultural de Guadalajara, al ofrecer espectáculos que no habían sido vistos aquí. Zapata recuerda que, en ese tiempo, no existían espacios para presentar ópera, proyecciones de cine, ballet y conciertos en un mismo lugar. “Este espacio ha tenido la fortuna de no dejar de tener actividad”, subrayó.



JL