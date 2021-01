El Festival de Monólogos toma el escenario

El teatro mexicano tiene un nuevo festival, el Festival de Monologos, esfuerzo conjunto de Foro Shakespeare, La Teatrería y Teatrix. Samuel Sosa, de los organizadores, comentó que se trata del primer festival de monólogos enteramente virtual. Sobre la adaptación del formato hacia el teatro grabado, apunta: “Hay algo poderoso de la cámara, cuando se está haciendo bien y cuando se hace con el talento”.

El festival tendrá 21 estrenos en 21 semanas, empezando con Sophie Alexander Katz. Óscar Carnicero, de Teatrix, comentó que el festival implica un gran esfuerzo humano. Carnicero comentó que la digitalidad democratiza al teatro: “Nos van a poder ver personas que seguramente no lo podrían hacer de otra forma”.

Sobre estas producciones, adelantó: “Cuando lo vean tendrán una perspectiva completamente diferente a quienes lo vieron en vivo. El lenguaje de la cámara ayuda a contar cosas que en el lenguaje en vivo no suceden, y a la inversa. Este híbrido es un ejercicio muy interesante, que vale la pena verlo”.

César Enríquez, quien participa con “La Prietty Guoman”, dijo sobre el eslogan del festival (“Tan diversos como los tuyos”): “Así son todos y cada uno de ellos. Hay demasiados temas importantes”.

Valeria Vera, cuya pieza es “Que no se culpe a nadie de mi muerte”, comentó que “seguimos con el compromiso de mantener el teatro vivo, que la gente detrás de los montajes tenga chamba”. Ana Francis Mor presenta “El evangelio según Santa Rita”: “Es una síntesis de un montón de años. Es un espectáculo transgresor, tremebundo. Es desde la fe, no se me claven, traten de recibirlo. Tiene un montón de alegría”.

Diana Sedano actúa en “Tornaviaje”, pieza que tuvo una adaptación al lenguaje de cámara: “Casi como si se filmara una película, con un plan de rodaje, dónde estaban puestas las cámaras. Estuvimos mucho en la sala de edición para ver los cortes. Sí hacemos el registro de la pieza, pero es otra cosa de la que se vio en el teatro”. La obra tiene dos escenas nuevas, que por las características de monólogo son imposible de recrear en vivo.

Ana Francis Mor resaltó las diferencias entre cine y teatro filmado: “El actor no actúa para la cámara, como sí ocurre en el cine y en la televisión. La cámara trabaja en función del trabajo actoral: en el teatro el actor trabaja para el espectador y para los otros personajes”.

Desde el 4 de febrero hasta el 27 de junio, el festival se estará transmitiendo, con un costo de $99 pesos por monólogo. Consulta la cartelera en www.teatrix.com/video/festival-de-monologos.

JL