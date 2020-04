Echa a volar tu creatividad

Si bien tenemos a disposición una infinidad de herramientas tecnológicas para pasar estos tiempos de aislamiento de una manera entretenida y divertida en nuestras casas, en ocasiones puede parecer que el mundo digital se queda algo corto después de llevar ya varios días confinados en nuestros hogares delante de los dispositivos móviles. Te has preguntado alguna vez durante estos días ¿Cómo sería vivir una cuarentena sin redes sociales y sin acceso a internet? Quizá este sea el momento perfecto para reflexionar un poco sobre todo lo demás que tenemos a nuestro alcance para divertirnos y para desintoxicar nuestra mente de tanta información que circula en redes sociales.

En esta ocasión hemos decidido realizar un breve viaje al pasado para retomar viejas aficiones que te ayudarán a conectar tus pensamientos a través del silencio, la imaginación y la creatividad. Entre acuarelas y bordados, te proponemos una serie de actividades que bien podrías retomar en estos días de cuarentena para combatir el aburrimiento, despejar tus pensamientos y echar a volar toda tu creatividad.

Bordar

El bordado es prácticamente un arte que ha sido olvidado en los últimos años por las nuevas generaciones, pues anteriormente para madres y abuelas se trataba de un pasatiempo que durante lustros les ayudaba a mejorar su concentración y a explayar su imaginación diseñando y creando figuras extraordinarias. Si deseas experimentar esta vieja afición y no sabes cómo iniciar, lo único que necesitas es acudirá a los tutoriales en YouTube con los expertos en la materia para comenzar a vivir un momento de creatividad y bordar viejas camisas por ejemplo.

Manualidades

Si eres de los que siempre quiso intentar realizar las pequeñas obras de manualidades que veías en internet o en la televisión, pero nunca lo lograste por falta de tiempo, ahora es cuando, pues además de que las horas se te pasarán volando mientras te resguardas en tu casa por la contingencia del coronavirus, que a decir de las autoridades se prolongará unas semanas más, también será un entretenimiento para compartir un momento de creatividad con los más pequeños de tu familia, con el cual podrías reciclar material y convertirlo en alguna decoración para el hogar.

Dibujo

Si quieres explotar tu creatividad y deseas plasmar tus ideas a través de figuras, el dibujo puede ser una buena alternativa para pasar estos días de cuarentena en tu casa. Si bien es cierto que no todos nacemos con ese talento para expresar nuestros pensamientos en imágenes, esto no significa que no lo podamos desarrollar. Lo único que necesitas para comenzar con esta aventura es un cuaderno, lápices y colores para practicar trazos, formas y figuras que le den significado a nuestras ideas. Si no sabes cómo empezar a dibujar, en internet puedes acceder a un sinfín de herramientas para echar a volar tu creatividad.

Cocinar

El secreto de las mejores cocinas del mundo es que están más ligadas con la creatividad que con la necesidad básica de alimentarnos, pues además de combinar un sinfín de ingredientes en busca de crear un platillo agradable al paladar, también se trata de un proceso singular donde se busca beneficiar a nuestra salud. Si eres de los que no tenían tiempo para experimentar en la cocina y prepararse sus propios alimentos, ahora puedes aprovechar estos días en casa para aprender diferentes recetas y comenzar a crear platillos deliciosos que jamás creíste que podías cocinar.

JL