Disney: Mexicano Alex Carrillo presenta exposición en Museo The Walt Disney

El artista mexicano Alex Carrillo (Alejandro Carrillo de la Fuente) sigue cosechando frutos a través del arte digital, y ahora lo hace con una exposición “Spirit of the season” (“Espíritu de la temporada”) en el The Walt Disney Family Museum, que abrió recientemente después de las medidas impuestas por la pandemia.

En entrevista con INFORMADOR.MX, Alex Carrillo dijo que esta exhibición intenta reconocer las celebridades que suceden en el mundo “sobre todo en la temporada de invierno”, dijo.

“No importa cuál sea la celebración, sino cómo pasamos estas temporadas; creo que, algo que me gustó mucho, es que Walt Disney decía que no importa lo que celebres, lo que importa es guardar recuerdos y pasar un tiempo bonito”, agregó.

Siendo el único mexicano en la exposición, Alex celebra que Disney tome en cuenta la voz de los mexicanos a través de su mensaje: “Celebrar estas temporadas con personas que tanto nos importan”.

“Me invitaron a participar y estoy super contento”, dijo.

De acuerdo con Disney, “Spirit of the season” es una exposición comunitaria y es la cuarta de una serie de exhibiciones patrocinadas por The Walt Disney Family Museum y es la primera en debutar en persona en el museo.

Exposiciones anteriores, que incluyen “El mundo del mañana”, es un mundo pequeño y Conservando la magia de nuestro planeta, se exhibieron exclusivamente en un espacio de galería virtual renderizado en 3D como resultado del cierre del museo relacionado con la pandemia que comenzó en marzo de 2020.

El museo reabrió por completo al público en abril de 2021 y continúa ofreciendo una experiencia de visita en persona segura y cómoda para miembros e invitados.

“Después de nuestro cierre la última temporada navideña debido a la pandemia, nos complace celebrar esta temporada festiva celebrando el talento sobresaliente de artistas adultos y adolescentes del Área de la Bahía y más allá”, dijo Kirsten Komoroske la directora ejecutiva del Museo de la Familia Walt Disney. “Me gustaría extender mi más sincero agradecimiento a nuestros artistas participantes por sus hermosas presentaciones y por su continuo apoyo a las iniciativas de arte de nuestra comunidad”.

Para aquellos que deseen ver la obra de Alex Carrillo, pueden verla de manera presencial en el museo ubicado en San Francisco hasta el próximo 20 de marzo. Sin embargo, también se puede apreciar de manera digital aquí.

Estaciones Mágicas, Recuerdos Mágicos de Alex Carrillo. CORTESÍA

Saludos a los recuerdos de Alex Carrillo. CORTESÍA

"FACES" sigue en el éxito

A más de un año de la publicación de “FACES”, la obra prima de Alex sigue en tendencia en plataformas como Amazon, que ha regresado en varias ocasiones al Top de lo más solicitado.

Ante esto, Alex —originario de Saltillo, Coahuila— afirma que “le pone muy feliz” ver el impacto que tuvo su libro “FACES”. “Ahora que lo veo, se siente bonito ver que hay gente que aprovecha el talento (...) es con lo que me quedo”, dijo.

“Me motiva mucho a, literalmente, comenzar proyectos”, agregó Carrillo.

¿Cuál es el secreto de “FACES”?

La idea de Alex Carrillo sobre "FACES" surgió en marzo de 2020. CORTESÍA

De acuerdo con Alex Carrillo, su libro es un proyecto muy personal que pudo haber impulsado el éxito que ahora tiene. “Haberme enfocado en la producción y no tanto en el resultado que iba a tener, creo que eso fue”.

Alex llamó a recordar que la diversidad es importante.

¿De dónde surge "FACES"?

La idea de Alex Carrillo surgió en marzo de 2020, pero fue hasta junio de ese mismo año que inició a planear el proyecto y, luego de dos meses de desvelos e ideas, al fin pudo terminar “Faces”.

“Fue un proceso corto pero arduo”, reveló en una entrevista con INFORMADOR en 2021.

“Elegí ´Faces´ (el título) porque era algo que quería mostrar, rostros diferentes unos de otros sin juzgar a nadie”, dijo Alex a este medio. “Y más porque estamos en pandemia y sentí que la convivencia es algo que ahorita nos falta mucho”.

Recordó que en el proceso de “Faces” tuvieron que ver sus seguidores en redes sociales quienes, a través de una dinámica habitual de Alex, construyeron personajes con distintas características y personalidades.

Además, varios de sus dibujos tienen parecido con personalidades de la vida real como Bad Bunny. “Es lo divertido: cada quien puede darle su propia historia al personaje”, dijo.

