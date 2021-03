El ilustrador mexicano Alejandro Carrillo, simplemente conocido como Alex Carrillo, consiguió entrar al Top de libros en la plataforma de Amazon de entre octubre y diciembre de 2020 con su obra “Faces”, junto a autores como J.K. Rowling y Kaws.

La obra de Carrillo de título “Faces” fue creada por el artista durante la pandemia por COVID-19, según platicó con INFORMADOR.MX. Éste surgió con el objetivo de ser una carta de presentación como artista digital, sin embargo, se convirtió en algo más al entrar en la categoría de “Arte, Cine y Fotografía en Idioma Extranjero” de la plataforma de Amazon, lo que significó un gran reto de su carrera tras mantener la idea principal del libro.

Espero haber inspirado a personas a seguir creando arte

“Yo quería hacer un libro para colorear enfocado en la moda contemporánea, que es algo que me gusta mucho. Y también lo quise enfocar en la diversidad al crear personajes totalmente diferentes sin importar su género, forma de ser, personalidad, sus atributos físicos ni nada. Mantenerlo (la idea), eso fue un gran reto”, dijo el artista de 22 años.

Carrillo, originario de Saltillo, Coahuila, reveló que al momento de darse cuenta que formaba parte del Top de Amazon fue “algo inexplicable”. “Faces” se encontraba en la segunda posición, justo debajo de la autora J.K. Rowling y a lado de Kaws —uno de sus artistas favoritos—.

“Yo me metí (a Amazon) y vi que mi libro estaba a lado de un libro de ´Harry Potter´y un libro de un artista que me gusta mucho. Mi libro estaba al lado del de él. No me lo podía creer.”, dijo.

De acuerdo con Alex, “Faces” llegó a países como Estados Unidos, Canadá, Panamá y Países Bajos, por mencionar algunos. “Yo le dije a mi familia: ´con que venda un libro, yo soy feliz´”.

Para Alex, la inspiración surge cuando ve a las personas cumplir sus sueños. “Cuando busco hacer un dibujo, requiere de muchísimas cosas, pero una de las partes que a mí me inspira es ver personas que cumplan sus sueños, siendo exitosos; personas diferentes alzando su voz”, dijo.

Según Alex Carrillo, "Faces" fue planeado para que fuera el primer paso para darle diversidad al arte moderno. CORTESÍA / Alex Carrillo

“Lo que espero que pase con este libro y mi arte en general es que siga siendo esta plataforma segura para las personas; donde todos podamos aprender de todo lo que ocurre alrededor del mundo. ´Faces´ fue planeado para que fuera el primer paso para darle diversidad al arte moderno. Espero haber inspirado a personas a seguir creando arte”.

Alex Carrillo: ¿De dónde surge “Faces”?

Fue un proceso corto pero arduo

La idea de Alex Carrillo surgió en marzo de 2020, pero fue hasta junio de ese mismo año que inició a planear el proyecto y, luego de dos meses de desvelos e ideas, al fin pudo terminar “Faces”.

“Fue un proceso corto pero arduo”, reveló.

“Elegí ´Faces´ (el título) porque era algo que quería mostrar, rostros diferentes unos de otros sin juzgar a nadie”, dijo Alex a este medio. “Y más porque estamos en pandemia y sentí que la convivencia es algo que ahorita nos falta mucho”.

Recordó que en el proceso de “Faces” tuvieron que ver sus seguidores en redes sociales quienes, a través de una dinámica habitual de Alex, construyeron personajes con distintas características y personalidades.

Además, varios de sus dibujos tienen parecido con personalidades de la vida real como Bad Bunny. “Es lo divertido: cada quien puede darle su propia historia al personaje”, dijo.

"Faces" está disponible en Amazon. CORTESÍA / Alex Carrillo

Alex Carrillo sueña con trabajar en Disney y Pixar

Una de las metas de Alex Carrillo es formar parte del equipo de Pixar para dirigir al menos un cortometraje animado.

“Espero que en un futuro se pueda hacer”, destacó Carrillo. “Sería un sueño hecho realidad. Pero ahorita me estoy enfocando en el dibujo, aprender un poco más de animación”.

Alex detalló que desde pequeño se apasionó por el dibujo y fue practicando por su cuenta sin llevar una guía, hasta que decidió estudiar y mejorar su técnica.

Influenciado por animaciones como “Phineas y Ferb” y personajes de Hanna-Barbera Productions —como “Scooby-Doo”, “Don Gato y su Pandilla” y “Los Picapiedra”, por mencionar algunos—, la ilustración digital es para Carrillo un terreno “sin limitaciones”.

Alex agregó que lo que él más desea es darle voz a las personas que más lo necesitan por medio del dibujo, incluir la multiculturalidad y la diversidad, sin juzgar a nadie por su forma de ser.

Carrillo también expuso virtualmente su obra “Unity” en el Walt Disney Family Museum de San Francisco, como parte del proyecto “It 's a Small World” y cuyo cierre es en abril próximo.

AC