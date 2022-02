Disfruta de música con ensamble de cuerdas a la luz de las velas

Bajo la producción de Fever Guadalajara se llevará a cabo en la ciudad una serie de presentaciones musicales del Ensamble de Cuerdas Olinka, bajo el concepto Candlelight, bajo el cual los asistentes disfrutan con los arreglos de notables piezas “a la luz de las velas”; así, el primero de esta serie será el domingo entrante, 6 de febrero a las 19:00 horas, en el Ex Convento de Santa Teresa, en el Centro Histórico de la ciudad, bajo el nombre de Candlelight: Un viaje de Bach a The Beatles a la luz de las velas, donde podrán disfrutar de algunos de los temas más conocidas del compositor alemán Johann Sebastian Bach, así como famosas canciones del cuarteto de Liverpool.

De acuerdo con el programa para el concierto, las piezas de Bach que se ejecutarán son el Concierto para violín en La Menor BWV 1041: Allegro, la Suite N. 3 en Re Mayor BWV 1068: Aria, también Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147 (en español, Jesús, Alegría de los Hombres), el célebre Concierto Brandemburgo N. 3 en Sol Mayor BWV. 1048: Allegro, Adagio, Allegro.

Por lo que toca a canciones de The Beatles, se podrán escuchar arreglos instrumentales de “A Hard Day’s Night”, “Can’t Buy Me Love”, “All You Need Is Love”, “Yesterday”, “Something”, “Lucy In The Sky With Diamonds”, “Come Together”, “Let It Be”, “Eleanor Rigby”, “Hey Jude” y “She Loves You”.

Otras presentaciones

Otros conciertos en esta modalidad de Candlelight para disfrutar de la música “a la luz de las velas” se presentarán en el mismo escenario en fechas subsiguientes, bajo distinto concepto: Los días 2 y 22 de marzo se celebrará un Tributo a Queen; los días 22 de febrero, 1 y 15 de marzo, se tocarán Las cuatro estaciones de Vivaldi; los días 7 y 28 de marzo, harán un Tributo a Taylor Swift; el 17 y 24 de febrero, además del 8 de marzo, el espectáculo será "Las mejores canciones de Anime"; y el 15 de febrero se interpretarán "Los mejores soundtracks".

Todas estas fechas se realizarán en el Ex Convento de Santa Teresa, los horarios –se aconseja consultar la página feverup.com para asegurar– son a las 19:00 o 21:00 horas (depende de la fecha), y los boletos van de los 400 a los 900 pesos (varía costo por diferencias en visibilidad y están sujetos a disponibilidad).

SABER MÁS

Candlelight: Un viaje de Bach a The Beatles a la luz de las velas

Intérpretes: Ensamble Olinka

Lugar: Ex Convento de Santa Teresa (Donato Guerra 25, Zona Centro)

Fechas: 6 de febrero/ 21 de febrero/ 3 de marzo/ 17 de marzo

Horario: 19:00 horas/ el 21 de febrero a las 21:00 horas (elige al comprar)

Duración del concierto: 65 minutos aproximadamente (apertura de puertas 30 minutos antes)

Boletos: de 400 a 900 pesos (Los asientos se asignan a la llegada según el tipo de boleto adquirido)

Para tomar en cuenta

No se permite el ingreso una vez iniciado el evento.

Se permite acceso a personas a partir de ocho años de edad, pero los menores de 16 años deberán acudir acompañados por un adulto.

El recinto está habilitado para personas en silla de ruedas.

El recinto no cuenta con estacionamiento propio.

Por disposición oficial, se solicitará certificado de vacunación o prueba negativa tipo PCR impresa o digital, con 48 horas de vigencia, para ingresar al recinto. Para más información consulte su boleto PDF (o visite el sitio feverup.com).

JM