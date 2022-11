Diseñadores jóvenes de Jalisco que hay que seguir

Jalisco es semillero de talentos en cuanto a expresiones artísticas se refiere, como la música, la danza, las artes escénicas y por supuesto la moda, mercado en auge y crecimiento donde son las figuras emergentes las que le dan dinamismo y frescura a las nuevas tendencias. Si bien hay diseñadores jaliscienses consolidados que marcan pauta a nivel internacional, como Benito Santos, Laura Arrieta, Julia y Renata, Olmos y Flores, entre otros, los creativos más jóvenes también están acrecentando su trayectoria.

Uno de ellos es el tapatío Mauricio Mosqueda, diseñador que comenzó a desarrollar prendas prêt-à-porter tanto para el público femenino como masculino; aunque por estrategia decidió impulsar su marca “Mosma Moda” sólo para los caballeros, deconstruyendo la visión heteronormada de las prendas al desarrollar diseños más orgánicos y fluidos.

Mau Mosqueda. El crecimiento de su proyecto “Mosma Moda” lo ha hecho mudarse a Ciudad de México, aunque sin apartar su vista y atención de Guadalajara. ESPECIAL

Tal ha sido el éxito de “Mosma Moda”, que recientemente Mauricio tuvo que cambiar su residencia a la Ciudad de México por expansión: “El cambio fue por crecimiento de la marca, porque además hay cosas a nivel cultural que me retan, la CDMX es una de las ciudades con más museos en América Latina, razones que me motivan a seguir creando, además hay más propuestas y competencia en la moda, algo que me aporta más en cuanto al desarrollo de la marca”, comenta en entrevista para EL INFORMADOR.

Pero Guadalajara sigue siendo primordial para “Mosma Moda”, porque el despunte de la marca ocurrió aquí y es un mercado muy arraigado para Mauricio, y precisamente para no descuidar a los clientes en la Perla Tapatía tiene a alguien que lo asiste, él lo describe como su “doble” porque comulga perfectamente con los valores y principios de la marca en cuanto a inclusión y calidad.

“Guadalajara es mi ciudad, me ha visto crecer, mis clientes y amigos me sigue queriendo y comprando, mi asistente me ayuda en todo, el movimiento no se acaba seguimos al pendiente aquí en Guadalajara y en la Ciudad de México”.

“Contracorriente”. Esta marca nació hace dos años y todas las personas que están trabajando en ella son mujeres. ESPECIAL

Talento que corre en la sangre

Una propuesta emergente y con mucho empuje es la de la tapatía Ana Paula Ibarra, la primera diseñadora mexicana en presentarse en París, en el Fashion Week 2022, en la sección “Flying Solo” dedicada a artistas emergentes; llegó con su marca “Contracorriente”. Al respecto, cuenta que en su firma la prioridad son las mujeres, haciendo una cadena de sororidad, varias de ellas que colaboran en su taller, son madres solteras.

“La marca ‘Contracorriente’ nació hace dos años y todas las personas que están trabajando en ella son mujeres, porque la marca está diseñada justamente para este mercado. Usamos textiles orgánicos, todo es 100% algodón, entonces no estamos causando un impacto grave en esta industria; además, todo lo reutilizamos”, comparte.

Cabe señalar que las piezas de esta firma son unitalla: “Todo es ajustable al cuerpo, buscamos que las personas se sientan cómodas con la ropa… Los diseños son para cuerpos grandes y pequeños”.

Las piezas de Ana Paula son “ready to wear”, casuales para climas de playa o exteriores, pero que se adaptan muy bien en las actividades cotidianas. “Ahora estamos en algunas costas de México, pero nuestra meta es llegar a todo el país y distribuirnos”. La marca tiene presencia en Sayulita, Tulum, San José del Cabo, Mérida y Guadalajara. Además de presentar su propuesta en Francia, la marca también estuvo recientemente en Miami.

El gusto por la moda le viene a Ana Paula desde la cuna, su mamá también está inmersa en este mercado y para la diseñadora, desarrollarse en Guadalajara es muy importante ya que es una plataforma con muchas oportunidades.

Miguel Pánuco. Ha consolidado su firma “Pánuco”, en especial entre las socialités tapatías. ESPECIAL

Sofisticado y atemporal

Miguel Pánuco también ha estado trabajando arduamente en la consolidación de su marca “Pánuco”. En Guadalajara es una firma que portan mucho las socialités. El creativo ofrece diseños sofisticados, atemporales y muy cómodos, que quienes los portan lucen con mucha clase y estilo. En ese mismo tenor está la firma “Jacobo Sin A” que también apuesta por lo contemporáneo y en la sencillez, su diseñador, Carlos Jacobo, encuentra poderío y fortaleza para que las personas que se pongan sus creaciones se sientan empoderadas.

Para quienes buscan algo más revelador, divertido y sensual, hay dos diseñadores jóvenes de Jalisco que, aunque ya no son tan emergentes, ofrecen diseños con mucho glamour, es el caso de Raúl Orozco, quien incluso igual que Miguel Pánuco, han hecho colaboraciones con la marca internacional “Shein”. Raúl ha vestido a celebridades con sus creaciones voluptuosas, uno de sus diseños más memorables es uno de ositos rosas de peluche, también ha tomado como musa a Selena.

El otro creativo es Aviesc Who? quien con su marca “Aviesc” le ha dado una alternativa irreverente y divertida al público diverso, Aviesc no teme a jugar con texturas, colores, materiales y siluetas. Sus inicios en el entretenimiento vienen de la moda, y recientemente también se ha consolidado como uno de los transformistas y performers más destacados.

Carlos Jacobo. Empodera a través de sus diseños. ESPECIAL/D. López

Diseños de exportación

Una de las diseñadoras que más ha dado de qué hablar este año es Victoria Rivera, quien es la creadora del ahora llamado “Motobag” -también conocido como “Clue One”-; un bolso que se hizo famoso gracias a que la originaria de Jalisco logró ponerlo en las manos de la cantante Rosalía.

Victoria nació en Autlán de Navarro, Jalisco, y es diseñadora industrial egresada del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara; desde noviembre del 2021 lanzó su firma “&Crime” -cuyas creaciones se puede ver en el perfil de la marca en Instagram- en la cual comercializa el bolso que se convirtió un hit, luego de que la cantante Rosalía lo luciera en el concierto que ofreció en el Auditorio Telmex el pasado mes de agosto. Entre los planes de Victoria está lanzar una línea de calzado y joyería.

Bolsos diseñados por Victoria Rivera. ESPECIAL

Brillan con joyería

En cuanto a joyería y accesorios, destaca “Okoxal”, marca jalisciense del municipio de Chiquilistlán. La directora creativa de la marca, Delia Lepe Santana, resalta que la firma es orgánica, artesanal y ecológica. Nació hace más de 15 años, primero como una línea de accesorios de decoración, pero aproximadamente desde hace nueve años, ampliaron el panorama para crear piezas de joyería basada en una nueva técnica de tejido, el material que utilizan para hacer sus creaciones es la hoja de pino seca, llamada también acícula, la cual precisamente tejen los colaboradores de su taller.