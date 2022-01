Diego Ascencio y las posibilidades del recuerdo

En el marco de GDL ART WKND (antes conocido como PreMACO), que se realizará en la ciudad del 3 al 5 de febrero próximos, destaca la inauguración la tarde de este jueves entrante de la exposición “Objects in space”, del artista Diego Ascencio Fuentes, que abrirá sus puertas en el espacio Proyecto Arte (López Cotilla 1370) y representa -de acuerdo con el curador de la muestra, Félix Feria- “la recuperación de fragmentos de una memoria contenida que el artista recupera de sus diversos viajes personales”.

En palabras del artista, “hace unos meses tuve contacto con Félix Feria, y ya había contemplado esta exposición; le escribí acerca de este proyecto para platicar y trabajarlo juntos. Me interesaba porque no está en la ciudad, me parece que hay poca gente haciendo curaduría en Guadalajara y, sobre todo, porque podía ofrecer una visión un poco diferente”.

Por lo que toca a su interés por la memoria, revela Ascencio, “desde que empecé a hacer arte, me enfoqué en cosas que nos hacen recordar o en que nuestra mente establezca vínculos entre objetos y la memoria. Mi formación es de arquitecto, así que mis primeras piezas son muy arquitectónicas y, así, se relacionaron con la obra de Barragán, concretamente una sobre las torres de Satélite, y cómo a través de su espectro de colores se puede ‘disparar’ el recuerdo, lo que fue una primera aproximación”.

“En esta exposición -detalla el artista-, hay dos piezas que parten de fotografías que he tomado en mis viajes, a un costado un bastidor con franja de colores; si tomar la foto busca preservar el recuerdo en específico -que no se recupera físicamente-, las franjas de color permiten ‘estirar’ la memoria un poco más. Se trata de otras maneras de preservar la memoria”.

Por otra parte, para “activar” una pieza titulada “And I put them in boxes” (2022), “se invita a las personas a que participen en la activación de una pieza; de ahí el título de la exposición, que se basa en un texto en que el autor describe un proceso en el que está en su casa acomodando objetos que recuerdan a la persona ausente. La pieza invita a la gente a que lleve un objeto (no mayor de 15 cm por cada lado) que represente un recuerdo ligado a él, para guardarlo en cajas de concreto”.

El tema, explica Ascencio, “es la dualidad. La caja será soldada y eso garantiza que nada le suceda, si es significativo; si, por otra parte, significa algo terrible o triste, se guarda y no se vuelve a ver. Lo interesante es que al clausurar la expo se devuelven esas cajas a quien participó, sin que sepa si se trata de su objeto o no, lo que es irrelevante porque se trata ahora de una pieza de arte (que perdería su valor si se abre). La cuestión es no abrirlas”.

El objeto, finalmente, “debe ser algo emocionalmente significativo, porque la idea es que se intente preservar u olvidar. Además, la caja se piensa como dos piezas que se unen por medio de un marco de metal (que se suelda para que no pueda abrirse). Y, encima de todo, quien participe en la dinámica se lleva una pieza gratis”.

EL DATO

Visítalo

“Objects in space” de Diego Ascencio Fuentes. Inaugura este jueves 3 de febrero a las 19:00 horas en Proyecto Arte (López Cotilla #1370, Col. Americana).

PAOS y su papel clave

Otra cuestión a resaltar es que se solicita en esta muestra, y es opcional, claro, un apoyo de carácter simbólico al proyecto PAOS que, si bien, “es definitivo que no continuará, debido a falta de apoyos, lo que creímos interesante es que también ellos pasan por un duelo y finalizan un ciclo, y eso habla un poco de aquello a que me refiero en la exposición, hay una relación directa”.

La idea fundamental, establece Ascencio, “es que concluya el proyecto de manera correcta, y si podemos donar algo, lo que sea, es algo que les va a ayudar mucho y, además, PAOS le ha dado mucho a la ciudad y dejará un vacío enorme. Es esencial que la comunidad sepa que puede ayudar a que cierre la iniciativa de buena manera”.

La colaboración con Proyecto Arte es de su interés, “porque no es un espacio recurrente para la exhibición, es parte de un conjunto de oficinas y aunque no es una galería como tal, es un sitio que se brinda a los artistas para ser utilizado o intervenido. Se selecciona así a la gente que consideran que hace las cosas o bien o tienen futuro y se les ofrece apoyo. Quien encabeza el proyecto es gente que conoce mucho de estos procesos y se apoya a los artistas emergentes”.

Asimismo, que la muestra se inscriba en el marco de ART GDL WKND, un fin de semana en el que el arte se potencia en términos de oportunidad para la ciudad, para Ascencio es esencial, “porque toma parte casi toda la comunidad que está haciendo arte en Guadalajara; es la semana en que todos los coleccionistas e interesados voltean a mirar la ciudad, desde hace muchos años. Si estas personas vienen y pueden topar con mi exposición, para mí es un gran trampolín”.

MQ