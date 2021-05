"Desplazamientos", propuesta de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) compartió imágenes de cómo avanza la instalación del pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia, llamado "Desplazamientos", un proyecto en el que participan 12 despachos de arquitectura y que cuenta con un comité curatorial, por primera ocasión.

"Desplazamientos" representará a México en la 17ª. Muestra Internacional de Arquitectura - La Biennale di Venezia, que de forma virtual se inaugurará el 22 de mayo, pero que estará abierta al público hasta el 21 de noviembre de 2021, en el Antiguo Complejo del Arsenal de Venecia.

La edición 17 de la Bienal de Arquitectura, se titula "How will we live together? (¿Cómo viviremos juntos?) y tiene como curador al arquitecto libanés Hashim Sarkis.

En convocatoria abierta se inscribieron 153 proyectos de 14 Estados del país y fueron seleccionadas 12 propuestas que integran el proyecto colectivo “Desplazamientos”, que busca mostrar al mundo la contribución de la arquitectura mexicana contemporánea como un espacio acerca de cómo la arquitectura puede ayudar a existir en medio de la diversidad cultural, lingüística y territorial, de opiniones, críticas, prácticas, historias y perfiles distintos, en respuesta al tema principal de la Bienal, "¿Cómo viviremos juntos?".

Los despachos seleccionados fueron Judith Meléndrez Bayardo + Gabriel Konzevik Cabid + Antonio Plá Pérez; Fernanda Canales; Sandra Calvo; Rosario Hernández Arguello; Rozana Montiel; Escobedo Solíz Arquitectos; Estudio MMX; Estudio Macías Peredo; Estudio Núnez Zapata; JC Arquitectura + Kiltro Polaris + OH Abogados; PLUG Architecture; y Taller de Proyectos lncidencia Regenerativa, de la Universidad lberoamericana CDMX.

El pabellón que propone México plantea una reflexión en torno a los "desplazamientos" humanos, que surgen mayormente de condiciones adversas, como las desigualdades evidentes, el deterioro ambiental, riesgo ante desastres y diversas violencias (económicas, sociales, raciales y de género) vinculados a espacios concretos.

El proyecto se centra en las implicaciones del diseño en los desplazamientos a diferentes escalas de tiempo y espacio, ya sean promovidos, deseados, aprovechados o evitados para fomentar entornos más equitativos, justos y sostenibles.

El Comité Técnico, encargado de hacer la selección de propuestas, estuvo integrado por la directora general del INBAL, Lucina Jiménez, y de las y los arquitectos Marcos Mazari Hiriart, Mauricio Rocha Iturbide, María de los Ángeles Vizcarra de los Reyes, Alejandra Caballero Cervantes, Pablo Landa Ruiloba y Gabriela Gil Verenzuela, quienes, a su vez, decidieron de forma consensuada integrar el Comité Curatorial conformado por Natalia de la Rosa, Isadora Hastings y Elena Tudela Rivadeneyra, así como Mauricio Rocha, para integrar la muestra de esta edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia.

El INBAL aclaró que como medida extraordinaria preventiva y para el cuidado de la salud, la producción del Pabellón de México se realizó directamente en Venecia, mientras que la representación oficial del país únicamente estará a cargo de la Embajada de México en Italia, con la presencia del embajador Carlos García de Alba, quien realizará la visita oficial al Pabellón de México el viernes 21 de mayo, siendo esta la apertura oficial de la exhibición nacional en esta edición de la 17ª Muestra Internacional de Arquitectura de Venecia 2021.

La Coordinación General de la Bienal de Venecia informó que la ceremonia de inauguración oficial para la Bienal se realizará de manera virtual el sábado 22 de mayo, a las 11:00 horas, y será transmitida a través del sitio web y canales oficiales de la Bienal de Venecia www.bienaldevenecia.mx y www.desplazamientos.mx.