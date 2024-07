Todo está listo para el regreso a los escenarios del montaje “El lago de los cisnes” a cargo del Ballet de Jalisco, una de las compañías más emblemáticas del Estado.

Esta producción muestra una historia donde tiene presencia el amor, la magia y la tragedia a través de cuatro actos con música de Piotr Ilich Tchaikovsky y bajo la dirección de la maestra Lucy Arce. Descubre qué pasa con la historia de amor entre “Sigfrido” y “Odette”, una princesa convertida en cisne por el hechicero “Rothbart”… ¿Será que sólo el verdadero amor podrá romper el hechizo?

Cabe recordar que la premier mundial del ballet icónico “El lago de los cisnes”, de Tchaikovsky, se llevó a cabo un 4 de marzo de 1877 en el teatro Bolshoi en Moscú. Fue la primera obra importante del compositor, y aunque no fue un suceso inmediato en su momento, hoy es considerado uno de los mejores de todos los tiempos en su género. Pelageya Karpakova fue elegida para representar a la protagonista, aunque ésta no era la prima bailarina del Bolshoi, y su performance no conmovió a la audiencia.

La temporada en Jalisco iniciará con cuatro fechas programadas: el 27 de julio, a las 18:00 horas; el 28 de julio, a las 13:00 horas; el 3 de agosto, a las 18:00 horas y el 4 de agosto, a las 13:00 horas, en el Teatro Degollado.

Las entradas las podrás encontrar en las taquillas del teatro o de manera digital. Para más información, sigue al Ballet de Jalisco a través de sus redes sociales.

CT