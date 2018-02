Daniel Kharitonov un virtuoso del piano clásico

Con tan sólo 19 años de edad, Daniel Kharitonov ha sido laureado con prestigiosos premios gracias a su dedicación y talento como músico en el piano clásico. En 2015, la Competición Internacional Tchaikovsky le otorgó la medalla de bronce, con la cual se posicionó como el pianista más joven galardonado en la historia de dicho evento, junto con Grigory Sokolov.

Actualmente, se encuentra en una gira por México, país que visita por primera vez. “Estoy muy complacido de estar aquí. Todo lo que he encontrado durante esta gira es atractivo, lindo; además, el clima es muy agradable, para mí es como si estuviera en verano. Por el lado de la gente, los anfitriones han sido bastante amables, mientras que el público es muy agradable y las orquestas con las que me he presentado son muy profesionales”, cuenta el joven pianista respecto a sus impresiones durante su gira.

Como parte de dicho tour, desde hace un par de días se encuentra en Guadalajara, donde realizará dos presentaciones como solista dentro del ciclo Rachmanivov Sinfónico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), ensamble con el que ya ha tenido oportunidad de ensayar, “verdaderamente me ha gustado esta orquesta, estoy ansioso por tocar con ellos los conciertos”.

Conciertos significativos

Durante las dos fechas programadas en diferentes recintos, en el Conjunto de Artes Escénicas y en el Teatro Degollado, Kharitonov estará interpretando el Concierto para Piano núm. 4 de Ludwig van Beethoven.

“Ellos (la OFJ) me sugirieron que tocará alguno de los conciertos de Beethoven, y yo elegí éste, porque es uno de mis favoritos; es bastante hermoso, y además es inusual, especialmente para el tardío Beethoven, porque no es tan dramático. Y también hay un dato curioso al respecto, la primera vez que se presentó este concierto fue el 22 de diciembre (de 1808), yo nací también en esta fecha (en el año 1998), así que puedo sentir una conexión con este concierto”.

Si bien disfruta de tocar dicho concierto, posee una larga lista de música favorita para interpretar: “Hay tantos conciertos para piano tan hermosos, me gustan mucho los de Chopin, y por supuesto me encanta tocar los de compositores rusos, como Tchaikovsky; de hecho, lo interpreté la semana pasada en Ciudad de México”.

También, guarda un especial lazo con la música de Rachmaninov, “es un compositor especial para mí, porque tuve la oportunidad de conocer a su nieto, entonces, en estos encuentros, cuando platicábamos sobre música, y del compositor como persona, me contó algunas de sus historias, y gracias a esto, tengo el sentimiento de una conexión especial con sus conciertos para piano. Es un gran compositor, y por supuesto, tengo muchos más compositores favoritos, son demasiados, no podría decirlos todos”.

Consagrado al piano

Pese a su juventud, Kharitonov está seguro de su deseo para el futuro: continuar tocando el piano. “Mi sueño es sólo tocar más y más, ni siquiera importa qué música estaré tocando ni dónde, sólo sueño con seguir tocando, incluir en mi repertorio nuevas piezas”, por lo que este es su segundo año como estudiante en el Royal College of Music de Londres.

De esta forma, “quiero mejorar mi técnica para interpretar, así como mi entendimiento de la música; desarrollar más mis habilidades, todavía me queda un largo camino, sigo tratando de alcanzar el ideal, algo que nadie puede alcanzar, sólo los grandes músicos han sido capaces de lograrlo, esto es lo más importante para mí, estar lo más cerca posible de los grandes. Es para mí, mi misión de vida… Y espero que lo logre en los próximos años, por lo que continuaré con esta carrera”.

Paralelamente a sus estudios, planea dar bastantes conciertos durante el 2018, por lo que próximamente estará presentándose en España, en el Reino Unido, y en su país natal, Rusia.

ASISTE

Daniel Kharitonov y la OFJ

D: se presentarán hoy 16 de febrero a las 21:00 horas en la Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas, y el domingo 18 de febrero a las 12:30 horas en el Teatro Degollado.