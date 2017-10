Dan a Nona Fernández el Premio Sor Juana 2017

Una novela que “se alza como un ejemplo de los múltiples procedimientos con que las escritoras de Hispanoamérica exploran nuevas rutas para la narrativa contemporánea”. Nona Fernández convenció de manera unánime al jurado para que le otorgaran por “La dimensión desconocida” el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz.

“A medio camino entre el periodismo, la literatura y el diario personal”, ‘La dimensión desconocida’ consigue mostrar las emociones de toda una nación con respecto a un pasado negro y acaso vergonzoso”, destacó el jurado que estuvo integrado por Daniel Centeno, de Venezuela; y Cristina Rivera Garza y Eduardo Antonio Parra, de México.

A través de un comunicado de la FIL Guadalajara se informó que la autora “hace una actualización de la memoria histórica de su país durante las últimas décadas, integrando una visión híbrida pop en un relato en que se advierte una gran convergencia de recursos, técnicas y géneros, con un discurso narrativo fluido, coherente y por lo mismo, lleno de hallazgos”.

Nona Fernández gana el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2017. ¡Enhorabuena!

“No tengo tanta lucidez como para organizar los pensamientos, pero estoy tremendamente feliz, muy emocionada, y esa emoción se traduce en completa felicidad”, dijo la escritora en entrevista, quien agregó que está “contando los días para estar allá, en la FIL, y poder estar tomándome unos ricos tequilas, celebrando”.

“Lo que he intentado es hacer un viaje hacia la memoria, intentar despercudir la memoria, una memoria que es muy colectiva y personal, y que me he dado cuenta con el tiempo que es una memoria mentirosa, que es imposible de asir, que es imposible de establecer. Una memoria que es como un palimpsesto que se va armando de muchas historias, de muchas memorias colectivas”, comentó la escritora.

La autora explicó que “La dimensión desconocida” llega para coronar un proyecto que inició con Mapocho y ha seguido “esa hebra que termina de establecerse como proyecto en ‘La dimensión desconocida’”.

Nona Fernández recibirá el galardón el miércoles 29 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Auditorio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.