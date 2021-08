Cuarteto Piatti hace escala en la ciudad

Guadalajara se ha convertido en la primera ciudad en la que el Cuarteto Piatti se reencuentra presencialmente con el público, pues tras más de un año de detener su agenda y explorar los formatos virtuales, el ensamble retoma su ruta llegando primero a Palcco y hoy por la noche en la Sala de Cámara del Teatro Degollado, como parte del programa Bemol de la Secretaria de Cultura Jalisco.

Luis Arcos, fundador del Cuarteto Piatti explica que este proyecto surgió hace seis años en Querétaro y al ser un ensamble de violoncellos ha cautivado por la esencia que brinda en cada una de sus interpretaciones y arreglos que transitan por obras clásicas y magistrales, de lo barroco a lo contemporáneo, así como por el legado mexicano.

“La particularidad del cuarteto es que somos cuatro cellos comparado a lo usual que son dos violines, una viola y un cello, lo que llamamos como cuarteto clásico. Nosotros surgimos como cuatro amigos que querían hacer algo, nunca pensamos hacer algo diferente, solamente tocar juntos y ahora estamos en Guadalajara con un gran programa con obras que son originales para cuartetos de violoncelos y otras a las que les hemos hecho arreglos”.

Luis Arcos resalta que la experiencia de toparse de frente a un cuarteto de cellos como Piatti es especial ante la dinámica que los instrumentos tienen entre sí para que las melodías queden a la perfección, además de que el repertorio que ofrecen fortalece la experiencia al tomar obras como “Le Phénix” del compositor francés Michel Corrette, el Intermezzo No.1 de Manuel M. Ponce, el “Concert-walzer” de Wilhelm Fitzenhagen, la suite No. 3 de danzas y aires antiguos para laúd del compositor italiano Ottorino Respighi, así como un popurrí de “Variations on a New World”, de Blaise Dejardin, por ejemplo, además de que se tendrá a la música Nadia Plancarte como invitada especial. Tras su presentación, el Cuarteto Piatti seguirá su recorrido por Querétaro y alistará su camino rumbo al Festival Internacional de Cello, en León (Guanajuato), para el mes de noviembre.

TOMA NOTA

Agéndalo

Cuarteto Piatti en la Sala de Cámara del Teatro Degollado, hoy a las 20:30 horas. Venta de boletos a través de Ticketmaster.

