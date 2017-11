Cruce de caminos entre danza, teatro y circo

La compañía estadounidense Almanac: Dance, Circus, Theatre llegó a México por segunda ocasión para presentar su proyecto “Fronteras”, en el que incluyen talleres y presentación de espectáculos.

Sobre esta iniciativa, Ben Grinberg charló en entrevista: “Empezó como compañía hace más de cuatro años, conmigo y un colaborador. Hemos investigado la cuestión de cómo la danza, circo y teatro pueden trabajar juntos para crear una historia. Otros colaboradores se nos han unido, como Nicole Burgio, que se unió como acróbata y después como intérprete. Emmanuel Becerra lo conocí en 2014, en un campamento de danza. Éramos roommates, y decidimos seguir colaborando. Ha participado continuamente”.

“A Door in the Desert” es la función que tendrán en Guadalajara, la Ciudad de México y una más cuyo escenario será el destino turístico de Sayulita. De ella, Ben anota que“en Filadelfia la pieza se presentó con seis personas. En Guadalajara se presentará con cinco intérpretes y un músico en vivo. Hemos pasado muchas horas ensayando, todos los días, adaptándola y haciendo una pieza nueva”.

Equilibrio. Quedarás maravillado. ESPECIAL

Experiencia novedosa

Para la compañía, será la primera vez en suelo tapatío. Previamente se habían presentado en la capital.

Sobre “Fronteras”, anota que “venimos con todo lo que somos como compañía. Dimos una charla en la Universidad de Guadalajara, sobre las diferencias al producir como artistas independientes en México o Estados Unidos. El apoyo del gobierno es enorme aquí en México, incluso desde la organización o las sedes; en Estados Unidos tenemos que buscar iniciativa privada, uno mismo”.

Emmanuel Becerra estudió en la Universidad de Colima. A propósito de esas diferencias, Emmanuel comentó sobre su experiencia en el nivel educativo: en ese sentido, afirmó, en Estados Unidos se estudia todo, con una profundidad más metodológica, mientras que en México el aprendizaje viene de la práctica que cada artista forja con su camino.

Flexible. Por momentos, el show roba el aliento de los espectadores. ESPECIAL

De su formación, Nicole comentó: “Es en gimnasia, lo practiqué 18 o 19 años. Después estudié circo”. Con Fronteras de Almanac, Nicole ha dado talleres y colaborado con compañías de circo, como Cirko Alebrije con quienes estuvo intercambiando técnicas, y Circo Dragón, con quienes tuvo un taller de teatro físico.

Además de “A Door in the Desert”, la compañía presentará una función al aire público de “Acroaction!”, en donde conjugan diferentes números: “Una de las cosas que hacemos como compañía es tener un lado educativo: vamos a escuelas, nos presentamos frente a estudiantes. Estamos emocionados de presentar números que no están en la función, es parte del repertorio, además del taller”.

Potencia. La obra llega con un espectáculo que ha cosechado éxito en escenarios norteamericanos. ESPECIAL

AGENDA

Presentaciones

21 DE NOVIEMBRE

Acroaction!, en Centro Cultural Santa Cecilia (Alfonso Esparza Oteo, núm. 2115, Col. Santa Cecilia). 18:00 horas. Entrada libre.

23 DE NOVIEMBRE

A Door in the Desert, en Teatro Alarife Martín Casillas (Prolongación Alcalde, núm. 1351). 20:00 horas. Entrada libre.

27 DE NOVIEMBRE

A Door in the Desert, en la Ciudad de México. 20:30 horas, entrada: 150 pesos.

30 DE NOVIEMBRE

Flock and Walk y A Door in the Desert, en Sayulita.