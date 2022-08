Una travesía sonora, llena de poesía y lucha, de identidad y folclor es la primicia con la que la cantante de jazz Magos Herrera describe lo que el público atestiguará el próximo 28 de agosto en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en donde junto al cuarteto neoyorkino de cuerdas Brooklyn Rider, rendirán un homenaje a íconos de la canción y la poesía teniendo como anfitrión al proyecto “Dreamers”, disco en el que se musicalizan algunas de las canciones y poemas más emblemáticos del siglo XX.

Tras presentarse en diversos foros como el Jazz at Lincoln Center en Nueva York y el Kennedy Center en Washington, por ejemplo, “Dreamers” aterriza en México con dos únicas presentaciones, siendo San Miguel de Allende, el 27 de agosto, la antesala del show que llegará a Guadalajara un día después para recodar los versos de figuras literarias como Octavio Paz, Federico García Lorca, Rubén Darío y de cantautores como Chico Buarque, Violeta Parra y Caetano Veloso, por ejemplo.

“Tienen que llegar abiertos a escuchar, a tener una experiencia artística y musical, pero sobre todo una historia. Es un proyecto sumamente entrañable, porque son grandes historias, canciones y poemas musicalizados de grandes mentes de Iberoamérica”, detalla Magos Herrera al resaltar que las obras seleccionadas tienen un hilo conductor en común: recordarnos nuestra humanidad.

“De eso se trata ‘Dreamers’ (Soñadores), nos recuerda nuestra humanidad, la belleza como un acto político, recordar las grandes palabras de estos pensadores que siguen siendo vigentes: la belleza, la democracia, la inclusión, la luminosidad, nuestra cultura como iberoamericanos”, refiere Magos Herrera al destacar el impecable trabajo que el ensamble Brooklyn Rider ofrece con sus cuerdas cada que llega al escenario.

“Es uno de los cuartetos de cuerda más importantes de la escena internacional hoy en día sin duda, Brooklyn Rider, en una conversación peculiar, porque es un cuarteto de cuerdas de música de cámara con una cantante mexicana como yo, en el que quisimos honrar este gran repertorio como un acto contestatario al mundo que estamos viviendo”.

Desde la palabra

Magos Herrera relata el arduo trabajo para concretar “Dreamers” y lo que significó tener que seleccionar a las obras o fragmentos que fueron adaptados a este concepto musical, sin perder de vista que todos estos poetas y cantautores tuvieron algo en común: fueron o son figuras que vivieron bajo regímenes dictatoriales del siglo pasado en Iberoamérica.

“Desde Federico García Lorca hasta Rubén Dario, Violeta Parra hasta Caetano Veloso, todos de alguna forma fueron exiliados, asesinados, perseguidos o se cambiaron de nombre, fueron víctimas de sistemas opresivos. Dentro del gran repertorio de palabra iberoamericana fue difícil, saber cómo lo reduces a 13 temas”.

La cantante puntualiza que “Dreamers”, más allá de su inspiración y homenaje a estas grandes figuras intelectuales y culturales, no es un proyecto político, pues “a pesar de ser contestatario, no es un disco de protesta, no es un disco de reclamo o revolucionario, es un disco que habla de la belleza como un acto político”.

Retomando fragmentos y obras como “Tú y yo” de Rubén Darío o “Cántaro Roto” de Octavio Paz, “Dreamers” sorprenderá al público con un recorrido de emociones que transitará por diversas etapas, que a decir de Magos Herrera, el espectador será quien las defina.

“Algo que tiene muy bello el arte y la música, es que la forma en la que cada individuo la percibe, la recibe y la experimenta, puede ser muy diferente, a lo mejor algo que para ti es sumamente melancólico para otra persona habla de cercanía o identidad. Siento que la experiencia de cada tema tiene que ver la historia personal de cada individuo. Son muchos estados del alma, de belleza, ves muchos paisajes de Iberoamérica”.

Toma Nota

Agéndalo

“Dreamers” por Magos Herrera y Brooklyn Rider, en la sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas el 28 de agosto a las 18:00 horas. Boletos en 500 pesos. Más información en conjuntosantander.com

