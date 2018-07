Confrontar el tiempo con Susana Corcuera

Los días de Catalina transcurren con calma, hasta que su vida se cruza con la de un antropólogo que, sin querer, comenzará a remover el pasado que ella había creído haber enterrado para siempre y la verdad comenzará a aflorar. Esta es la historia que se cuenta en “Como si no existieras”, la reciente novela publicada de Susana Corcuera bajo el sello SUMA, de Penguim Random House.

“Es una novela que tiene dos lecturas: una es la historia de una mujer que se relaciona con el título, pues para sobrevivir a una familia complicada decide hacerse chiquita, tratar de pasar desapercibida, volverse invisible. Es la historia de ella, que ya no es invisible porque alguien la ve y le cuesta trabajo seguir negando el pasado”, detalla la autora.

El personaje que hace cada vez más recurrente el pasado de Catalina, es un antropólogo: “La otra historia es lo que desarrolla el antropólogo al llegar a la ranchería y hacer un estudio sobre la relación de leyendas y la violencia que se vive en este lugar. Es un lugar donde parece que no pasa nada pero en verdad pasa de todo. Ambas historias se van entrelazando, se mezclan”.

Así, “el libro se desarrolla sobre el qué hace la mujer con su pasado, lo que le dificulta a la vez su presente, porque aparentemente tiene una familia ideal”. Catalina, poco a poco, va despejando las sombras de su pasado para desempolvar la realidad, pues para la autora, muchas veces la verdad es más cuestión de perspectiva que de hechos:

“A mí siempre me ha inquietado mucho la idea de qué tanto vivimos en una realidad o qué tanto influye nuestra mirada en ésta, es decir, qué tanto nos inventamos, nos podemos inventar hasta el pasado, cualquier cosa que no te gusta. Me llama mucho la atención cómo en una misma familia, ante un mismo suceso, surgen historias incluso opuestas”.

Esto sucederá con la protagonista de Corcuera. “Catalina vive pensando que es la que peor la pasó en su familia, pero te puedes dar cuenta que no. ¿Qué haces con lo que hicieron de ti? Es éste el tema que me intriga bastante. Igualmente, me interesa el tema de los pueblos y rancherías, porque suceden bastantes cosas relacionadas con los cambios de la vida, es más claro ver los ciclos de la naturaleza”.