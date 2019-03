Conferencias para el gremio de la danza

La seguridad laboral, las condiciones de trabajo, una correcta legislación a favor de los artistas, la vinculación entre las escuelas y el campo laboral serán algunos de los temas que se tocarán en el ciclo de conferencias “Diálogos sobre el amor al arte y el freelance”, que tendrá lugar en el CUAAD (Artes Plásticas).

La organizadora de estas actividades es Citlali Hinojosa, comunicóloga y bailarina de formación, quien comparte que una de las principales preocupaciones para entablar estos diálogos es la situación laboral de los trabajadores de la danza, por lo que coreógrafos, maestros, ejecutantes y gestores serán bienvenidos.

La dinámica de las sesiones será dependiendo del tema que toquen. La actividad inaugural (2 de abril) será un panel donde asistirán representantes de instituciones que emiten certificados oficiales de danza en Jalisco (UdeG, ISAE, Cedart y Proculta): “Que nos digan su visión de la institución sobre dónde pretenden que sus alumnos se estén insertando laboralmente”.

Seguirá un conversatorio sobre las condiciones del sector, con investigadoras de la Ciudad de México (8 de abril, con Laura Elena Román y Erandi Fajardo): “Ellas trabajan ese tema, además del plan nacional de danza. Nos van a platicar qué encontraron en una consulta que realizaron a finales del año pasado”.

En el tema de la legislación, dentro del ciclo está programada la participación de Mariela Ruggeri (30 de abril), quien viene desde Argentina: “Allí tienen 10 o 12 años trabajando una ley nacional de danza, con tabuladores, cómo debe ser la condición de los artistas, las jubilaciones. Viene a platicar esa experiencia en su país para lograr estos derechos”.

Acción y solución

Para Citlali Hinojosa, más que la queja, desde los propios artistas debe venir parte de la acción para solucionar las condiciones: “Es un problema multifactorial, sociohistórico del arte: durante mucho tiempo fue al servicio del Estado, de la iglesia, era mantenido por mecenas. Y todo eso ha cambiado, pero el sector no se ha adaptado completamente a los modos de producción. Uno de los principales contextos es la autopercepción del sector: no nos percibimos como trabajadores, entonces es ‘normal’ no pedir un contrato donde se especifique las horas de trabajo, seguro, vacaciones”. Por ello, además de las conferencias, conversatorios y paneles, habrá trabajos posteriores con los asistentes: “Lo que se pretende es recabar toda la información, sistematizarla para poderla llevar a gestiones en el gobierno”, agregó Citlali.

Problemática: la jubilación

En particular, una condición que enfrentan los artistas dedicados al baile es la jubilación temprana, por el estado físico, sobre lo que Citlali platicó: “Los intérpretes tienen la limitante del propio cuerpo, la herramienta de trabajo. En los estándares mundiales, con el referente de Europa, la jubilación es a los 45 años de edad; sin embargo desde los 35 las posibilidades de ser contratado por una compañía empiezan a disminuir”.

Para su investigación revisaron la legislación, en particular la ley laboral federal: “Allí encontramos unas pocas etiquetas… Hay algunas etiquetas para las ‘bailarinas de ballet’, así se lee textualmente: se dice que son propensas a un desgaste físico de rodilla. Es todo lo que dice en la ley, no de otra dolencia física o los periodos de creación de los artistas, periodos invisibilizados. Todo podría repercutir a una futura jubilación, que además no existe”.

Asiste

“Diálogos sobre el amor al arte y el freelance”: sesiones 2, 8, 10, 11, 29 y 30 de abril; y del 1 al 3 de mayo en el CUAAD (Artes Plásticas). Entrada libre, previa inscripción para el acceso a la Escuela de Artes (registro en la página en Facebook “Diálogos sobre el amor al arte y el freelance”).