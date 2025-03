Maurice Ravel es uno de los compositores franceses cuyo legado ha trascendido las épocas, y que con la magia que dejó en cada partitura escrita se forjó para siempre en la cultura popular del mundo. Una de sus piezas más apreciadas, el reconocible “Bolero”, un círculo melódico, un viaje hipnótico, una repetición que en cada compás va incorporando la luz de instrumentos nuevos hasta que estalla en fuegos artificiales de música, es una de las piezas orquestales más reconocidas, llevada al cine, al teatro, a la animación, a la comedia, y a todas las variantes posibles de la expresión y el arte que sólo el poder de la música permite.

Conmemorando el 150 aniversario de su natalicio, el Conjunto Santander de las Artes Escénicas alista, mañana, una noche mágica de la mano del renombrado maestro Scott Yoo, quien, dirigiendo a la Orquesta Solistas de América, traerán a los tapatíos una velada inolvidable como homenaje al gran maestro francés.

En entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, el director Scott Yoo —quien también es actual director artístico de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México—, compartió por qué, a su juicio, Maurice Ravel sigue siendo tan querido más de un siglo después de su nacimiento, los retos que implica interpretarlo, pero también lo fascinante que es descubrir al compositor a través del legado inmarcesible que dejó en la música, y de los secretos, curiosidades y cosas maravillosas que dejó al alcance en cada nota, corchea, silencios y repeticiones de su obra.

Ravel, un compositor difícil de interpretar

No es la primera ocasión que el maestro Scott visita Guadalajara; en dos ocasiones previas ha dirigido a la Orquesta Filarmónica de Jalisco. No obstante, sí es la primera vez que viene a un evento tan grande como esta gala a Ravel. Scott Yoo admitió que el francés es difícil de interpretar, y que tan sólo una orquesta de buen nivel puede darle vida de una manera óptima. Además, que una de las grandes virtudes del compositor es que creó obras destacadas para instrumentos que él ni siquiera tocaba. Por ejemplo: ideó partituras complejas para violín, cuando él no era violinista, lo cual, para Scott Yoo, es un misterio fascinante.

“Ravel es difícil. El tiempo cambia a cada instante. Las notas son complicadas, no son obvias. A veces, mientras lo tocamos, algún músico pregunta, “¿es esa la nota correcta?” y sí lo es, porque Ravel es más listo que nosotros. Por ejemplo; el hombre no era violinista. Y aun así creó trucos para el violín que los violinistas ni siquiera conocían. Tiene un intelecto que asusta. Ocasionalmente hay compositores que crean efectos de sonido, y muchas veces me preguntó qué es lo que querían lograr. Con Ravel, sabes qué es lo que quería conseguir, él entendía la orquesta mejor que nadie. No quiero decir que era un mejor compositor que Beethoven, pero entendía la orquesta mejor que nadie”, aseguró.

Tras cinco semanas exhaustivas de ensayar a Ravel una y otra vez, el maestro Scott admitió que, en este instante específico, el francés es el mejor compositor que hubo jamás.

“Es difícil discutir con Ravel. La gente ha tocado su música por más de cien años, y sigue sorprendiendo. ¿Cómo logró eso? Es impresionante”, agregó.

Una pieza que ha hipnotizado a la gente

Uno de los grandes momentos de la noche de mañana, en el Conjunto Santander será, por supuesto, la interpretación del gigantesco “Bolero”. El maestro Scott explicó por qué es una pieza tan querida, por qué sigue gustándonos tanto más de un siglo después, y qué es lo que la hace tan especial.

“El ‘Bolero’, por definición, es una forma repetitiva, y creo que eso la hace más accesible a audiencias más grandes. Cualquiera puede escribir algo y repetirlo una y otra y otra vez. El genio de Ravel es que él reinventa esa repetición cada vez. No puedes decir eso de una canción pop, de una canción de rap. No puedes decir que reinventan, quizás sean un poco diferentes, pero Ravel reinventa cada ocasión. Y no usó un sistema de sonido de cien mil dólares. No usó bailarines, acróbatas; no usó nada más que una orquesta y creó algo diferente en cada variación. Cuando miras el Bolero, piensas, ¿cómo hizo esto?”

Asimismo, el maestro Scott Yoo aseguró que la influencia de Ravel ha sido gigantesca, y que son pocos los compositores que han tenido el alcance que él consiguió.

“Todos los que escribieron para orquesta después de Ravel están copiando a Ravel. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no estar afectado por él? Él escribió para cada instrumento como si fuera su instrumento nativo. Algunas de las piezas más grandes para flauta son de Ravel, y él ni siquiera tocaba la flauta. ¿Cómo aprendió eso? Nadie lo ha hecho desde entonces. Él fue capaz de que la orquesta sonara azul, amarilla, rosa, púrpura, verde. Todos los colores. Ravel es capaz de llevarte a Marruecos, Bali, Indonesia, Francia, España. Él puede hacer eso con los instrumentos, y no tengo idea de cómo lo hizo. Hay ciertas piezas musicales que existen mejor dentro de tu mente, y que prefiero leerlas e imaginarlas. Cuando escucho a Ravel, no quiero escucharlo en YouTube, en un CD; quiero escucharlo en una sala de concierto, porque es ahí donde está vivo”.

El concierto Gala Ravel, además del “Bolero”, ofrecerá también la pieza “Daphnis et Chloé”, una de las favoritas del maestro Scott Yoo, quien invitó a los tapatíos a formar parte de esta noche inolvidable. “Vengan al concierto este sábado, tocaremos obras que serán comida para el corazón”, finalizó.

El concierto Gala Ravel tendrá lugar mañana a las 19:30 horas, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de las Artes Escénicas, con la Orquesta Solistas de América, bajo la dirección del maestro Scott Yoo. Una oportunidad única para vivir, escuchar y presenciar a uno de los músicos más grandes que nos dejó la historia, y cuya música sigue inspirándonos, haciéndonos suspirar y estremecernos —y sobre todo hipnotizándonos—, siglo y medio más tarde.

Siente el “Bolero”

Concierto de Celebraciones del 150 aniversario del natalicio de Maurice Ravel, en la Sala Plácido Domingo, del Conjunto Santander de Artes Escénicas; mañana, a las 19:30 horas.

CT