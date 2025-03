Rinden homenaje a la labor cultural de Patricia Urzúa

Cuarenta años de su vida ha dedicado Patricia Urzúa a darle vida, forma y promoción al ámbito cultural de Guadalajara, en una labor inmensa que fue reconocida por la comunidad artística la tarde de este viernes 21 de marzo en el Museo de la Ciudad localizado en el Centro Histórico de Guadalajara, donde se visibilizó la trayectoria de una de las gestoras culturales más importantes con las que contamos.

El papel de Patricia Urzúa ha sido fundamental a lo largo de estos años para mantener en funcionamiento instituciones culturales como el Museo Regional, el Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), el Centro Cultural Beckmann de Tequila, el Centro Cultural González Gallo de Ajijic y, sobre todo, el Museo de la Ciudad, recinto que conjuga salas permanentes enfocados en los desarrollos artísticos, etnográficos, urbanos e históricos de Guadalajara, y donde la presencia de Patricia Urzúa fue determinante.

El auditorio Xavier Torres Ladrón de Guevara, donde tuvo lugar el homenaje, se vio repleto de asistentes, alumnos, colaboradores y gestores culturales formados por Patricia Urzúa, que aplaudieron y celebraron el gran trabajo de la ex directora del Museo de la Ciudad. Carlos González Martínez, director de Cultura de Guadalajara, indicó la necesidad de que la ciudad cuente con más gestoras culturales como Patricia Urzúa, meticulosa hasta en los detalles más inesperados, pues el director compartió la anécdota conocida por todos los que son cercanos a la gestora, de cómo era capaz de corregir a los albañiles que colocaban azulejos chuecos, y de salir ella misma a la esquina para comprar empanadas a todo su equipo.

"Más generosidad, empatía, trabajo y acción como Paty Urzúa, que nos ha enseñado a lo largo de más de treinta años de trabajo en las artes visuales, en la museografía a las que nos tiene acostumbrados. Las primeras exposiciones colectivas y multidisciplinarias se dieron en espacios creados por ella, por la curiosidad de alguien quien siente amor y devoción por lo que hace. Paty es maestra de muchas y muchos, por ella reconocemos la importancia de nuestro patrimonio cultural. Más gestoras como Paty Urzúa, adelantada al tiempo", aseguró Carlos González Martínez.

Una mujer que conoce las problemáticas culturales de Jalisco

Por su parte, la curadora María Fernanda Matos, divulgadora de artistas jaliscienses, y directora de Museos como Bellas Artes y Museo Nacional San Carlos de la Ciudad de México, aplaudió el homenaje a Patricia Urzúa, afirmando que fue ella la que le dio vida al Museo de la Ciudad, ayudó a muchas mujeres artistas en Guadalajara, y creó varias generaciones de gestores culturales. No solo eso, sino que también realizó labores en distintas instancias de la cultura y el arte, como en la restauración de edificios, pinturas y demás obras de importancia histórica y artística, su participación en la creación de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, hasta sus inicios, donde fue guía del Museo Regional de Jalisco, atendiendo directamente a los visitantes.

"Patricia le dio vida a este espacio, y que entonces no se encontraba en las mejores condiciones", compartió María Fernanda Matos. "Este homenaje está respaldado por más de treinta años de servicio público como promotora de la cultura. Es una mujer que permite todas las posibilidades. Siempre la vi dedicada haciendo gestiones culturales, y su paso por el ámbito público le ha permitido conocer los problemas culturales de Jalisco", compartió la renombrada curadora.

Alan Diosdado Jaime, alumno de Patricia Urzúa, compartió que la gestora siempre se rodeó de jóvenes, formándolos y aprendiendo de ellos, siempre con una sonrisa, los brazos abiertos, un humor negro característico de ella, y un gran carácter para desafiar y encarar los retos que se le ponían enfrente. "Paty es una persona que levanta museos, que los fortalece", dijo.

El Museo de la Ciudad; casa de Patricia Urzúa

El Museo de la Ciudad, finca del siglo XVII que en algún momento de la historia formó parte del Convento de las Monjas Capuchinas, es uno de los grandes trabajos en la vida de Patricia Urzúa. Encabezándolo durante muchos años, fue ella la que lo restauró, le agregó salas, patio y elevador, y le dio forma con la que hoy lo conocemos. Ella fue gestora cultural aún desde antes de que la licenciatura existiera como tal, bajo el lucero de su propia intuición, su meticulosidad, de su amor por la cultura. Patricia Urzúa se dijo honrada de recibir este homenaje en la que es su casa, rodeada de sus alumnos, amigos y maestros, y gente que la ha acompañado en más de treinta años de servicio.

"Muchas gracias a todos ustedes. Veo personas de las que aprendí, de las que sigo aprendiendo. Los jóvenes me daban la clave para mover las arenas de museos que estaban un poco estancados. Probablemente tengo bajo la piel un poco de confrontar a la gente, y un poco de humor negro. Fui la más feliz en este museo, obviamente con la ayuda de los jóvenes, sola no puedes trabajar. Gracias a todos los que están aquí, a los que he visto crecer junto conmigo. Este homenaje me da energía. Yo tengo una sola familia, que son mis hijos, mi esposo, y todos ustedes", agradeció, entre aplausos, una de las gestoras culturales más importantes de Guadalajara.

La ceremonia finalizó con la entrega de un reconocimiento a Patricia Urzúa por parte de Carlos González Martínez, firmado por Verónica Delgadillo, presidenta de Guadalajara, en medio de aplausos acalorados y muestras de agradecimiento de alumnos y compañeros a los que la gestora ha acompañado, formado y dando apoyo durante más de treinta años dedicados a la cultura de Guadalajara y de nuestro estado.

