Xtabay, a la conquista de la música electrónica

En el panorama de la música electrónica mexicana, pocas figuras han emergido con tanta fuerza y autenticidad como Gabriela Huerta, mejor conocida por su nombre artístico Xtabay. Originaria de Guadalajara, Jalisco, esta DJ y productora ha sabido abrirse camino en la industria con una propuesta sonora que fusiona diversos géneros y una filosofía de evolución constante.

En entrevista con EL INFORMADOR, Xtabay compartió su trayectoria, desde sus primeros acercamientos a la música hasta su más reciente presentación en Milán, Italia.

La historia de Xtabay con la música electrónica comenzó mucho antes de que decidiera dedicarse profesionalmente a ella. Desde pequeña, su familia la acercó a este universo, pues muchos de ellos también estaban involucrados en la producción de eventos y música. Sin embargo, no fue sino hasta 2013 cuando asistió a su primer festival de música electrónica en Guadalajara que comprendió su verdadera vocación.

“Desde ahí me enamoré y me dije que quería dedicarme a algo similar”, recuerda. A pesar de su entusiasmo, pasaron varios años antes de que diera el salto definitivo. “Me tardé de 2013 hasta 2019 también porque en ese tiempo yo tenía 15 años aproximadamente”.

El impulso final llegó gracias a su círculo cercano. “Varios de mis amigos o amigas también ya empezaban a aprender a mezclar, también tenían esta idea o esta ilusión de ser artistas y eso me motivó. Entre todos nos apoyamos, nos echamos la mano y fue como de ‘Bueno, pues a darle, hay que hacernos todos DJs, ¿por qué no?’”.

La escena electrónica en Guadalajara

En 2013, la escena de la música electrónica en Guadalajara aún estaba en proceso de consolidación. “Era de los primeros eventos de música electrónica masivos que se hacían aquí”, explica. Grandes nombres como Tiësto, David Guetta, Steve Aoki y Nervo fueron parte de la ola de artistas que impulsaron este movimiento en la ciudad.

“Yo considero que eran eventos más enfocados en IDM (Intelligent Dance Music), un género que tocaban artistas como Martin Garrix o Tiësto en esos tiempos”, señala. Con el paso de los años, la escena local ha evolucionado. “Cada vez hay más eventos, más clubs y el género o el sonido se ha moldeado. Ahora la tendencia es más underground”.

PARA FANS

El significado de Xtabay

El nombre artístico de Gabriela Huerta proviene de una leyenda maya. “Me gustó el nombre, me gustó que fuera maya porque a mí me gusta mucho la cultura maya”, comenta.

Según la historia, Xtabay era una mujer bondadosa que ayudaba a los demás, pero era juzgada por no ser virgen. En contraste, su hermana, venerada por el pueblo, era superficial y egoísta. Al morir, de la tumba de la hermana crecieron plantas con un olor desagradable, mientras que de la tumba de Xtabay nacieron flores hermosas y fragantes.

“Es como una metáfora de la vida”, dice Xtabay, quien encontró en esta historia una fuente de inspiración para su identidad artística.

Poniendo a Jalisco en alto. XTABAY se presentó durante un evento privado en Milán, Italia, al lado del artista internacional Satori. CORTESÍA

Un debut inolvidable en Milán

Uno de los momentos más importantes en su carrera ocurrió recientemente en Milán, donde se presentó en un evento privado durante la Fashion Week. Compartió escenario con el reconocido artista Satori y tocó para un público que incluía personalidades del mundo de la moda y el entretenimiento, como Rampa y Aron Piper.

“Es la primera vez que toco en Europa, entonces para mí fue algo obviamente muy conmovedor”, confiesa. El evento, organizado por Wolfpack Entertainment, se llevó a cabo en Lucid Club Milano.

“Al principio no lo creía, no me caía el 20 de estar en Milán, en un evento exclusivo y abriéndole a Satori”. Debido a la naturaleza privada del evento, no se permitió registrar contenido, lo que lo hizo aún más especial. “Había muchas personas de la industria, no sólo de la música, sino también actores o personas con perfiles importantes”.

Diferencias entre el público mexicano y europeo

Después de haber tocado en distintos escenarios, Xtabay ha notado diferencias en la conexión con el público. “No es que una sea mejor que otra, sino que son tipos de conexión diferentes”, explica.

Sin embargo, algo que sí ha percibido en México es la competencia entre artistas: “El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. He recibido mucho apoyo de personas de otras nacionalidades y, en cambio, los mexicanos normalmente son los que más atacan mi trabajo”.

A pesar de esto, cree que la mentalidad está cambiando. “Cada vez veo más mexicanos sobresaliendo en la industria musical. Mariana Bo, por ejemplo, acaba de firmar con Filth on Acid, la disquera de Reinier Zonneveld. También veo más talento mexicano en festivales de talla mundial y eso me da gusto”.

Evolución y nuevas influencias

El sonido de Xtabay ha evolucionado con el tiempo. “Nunca me he quedado clavada en un mismo sonido”, afirma. Sus inicios estuvieron marcados por el Deep House y el Ethereal, para luego transitar hacia el Melodic y el Progressive.

Actualmente, evita encasillar su música en un sólo género. “Hay muchas discusiones sobre qué es Melodic, Progressive o Trance, por eso ya mejor no le pongo género a la música. Últimamente las canciones traen de todo un poquito y me gusta”.

Su disposición a experimentar le ha permitido encontrar nuevas formas de expresión. “Parte de la música es eso, estar evolucionando, experimentando y seguir creando cosas”.

De hobby a profesión

El proceso de profesionalización de la DJ no fue inmediato. Al principio, veía la música como un pasatiempo y no como una carrera viable. “Lo tomaba más como un hobby, no lo veía como una profesión, porque también el entorno me decía que eso no era una profesión”.

No obstante, al conocer a otros artistas que estaban logrando consolidarse en la industria, se dio cuenta de que ella también podía hacerlo. “Fue cuando ya agarré las riendas y lo comencé a tomar como una carrera”.

El siguiente paso fue involucrarse en la organización de eventos. “Empezamos a hacer eventos de música pequeños, para 500 personas”. Estos proyectos le permitieron aprender sobre la industria a través de la experiencia. “A prueba y error, prueba y error, fui entendiendo cómo funciona todo”.

Fue en uno de estos eventos donde conoció a JC Celada, CEO de Wolfpack Entertainment, empresa responsable de Dreamfields México. “Gracias a esta conexión, mi sabiduría aumentó muchísimo, porque ahora pude ver el lado de la industria musical desde un panorama más grande y más profundo”.

Planes para 2025

Este año promete ser crucial para Xtabay. “Se vienen varios eventos, tanto en México como fuera del país, aunque todavía no puedo hablar mucho de ellos”, adelanta.

Además, está enfocada en su disquera Deep Dip Music, la cual fundó junto con socios y amigos. “Buscamos apoyar el talento mexicano porque he conocido en Guadalajara productores escondidos que son buenísimos”.

Su objetivo es ayudar a artistas emergentes a superar sus miedos y salir al mundo. “De todas maneras, te van a juzgar, lo hagas o no lo hagas. Entonces, mejor hazlo y sé feliz, al final ese es el objetivo de la vida”.