Este sábado 28 de octubre, en punto de las 19:30 horas, en la Sala 3 del Conjunto Santander, se realizará el concierto homenaje “Réquiem Aeternam. Una oración por la paz”, dedicado a las víctimas de la violencia en México. Luego de dos ediciones celebradas en la Basílica de Zapopan donde se ha contado anteriormente con el apoyo de la Cámara de Comercio, ahora el Conjunto Santander recibirá este encuentro musical que busca ser un espacio de protesta y sensibilización de la sociedad a través del arte.

Con la dirección artística de Pilar Gómez-Ibarra y acompañamiento de órgano, un coro integrado por destacados cantantes tapatíos interpretará en esta ocasión el Réquiem Op. 9, del compositor francés Maurice Duruflé, y las “Lamentaciones de Jeremías”, de Thomas Tallis, dos importantes obras del repertorio coral sacro.

“El evento surge como un homenaje a las víctimas de la violencia, el cual es un tema bastante relevante en nuestro país; es el tercer año que se organiza. Inició en la Basílica de Zapopan, porque lo que inspiró primeramente este homenaje fue el asesinato de fray Juan Antonio Orozco Alvarado, el 12 de junio del 2021, él era un fraile franciscano que estudió y vivió en el convento de la Basílica”, cuenta en entrevista para EL INFORMADOR Pilar Gómez-Ibarra, quien expresa que también se había tomado la decisión de hacer este recital ahí, “porque la Virgen de Zapopan es un icono de la ciudad y porque la Basílica es un lugar en donde ocurren milagros y la razón de tener este homenaje es pedir que se nos conceda la paz”.

Ahora se logró un convenio importante con Cultura UDG, quien hizo la gestión para que la presentación sea en el Conjunto Santander, “tendremos un alcance mayor en cuanto al público y también más posibilidades acústicas”. En la Basílica había aportación voluntaria para solventar los gastos operativos del concierto, “es un evento sin fines de lucro, pero por supuesto que representa un costo para toda la producción y organización del evento”.

Los artistas que participan no son una orquesta conformada formalmente, ni pertenecen a ninguna institución: “Somos músicos convocados que nos unimos en esta causa, todos habitan en la ciudad de Guadalajara, pero algunos sí pertenecen al Coro de Zapopan o del Estado”.

La organización de este evento comenzó en junio y los ensayos dieron inicio a finales de septiembre: “Cada año hemos elegido un Réquiem, y la razón de tenerlo es porque es la secuencia para la misa de difuntos, es una oración que se hace por el eterno descanso. Cada año ha sido un Réquiem distinto, y esta vez será el de Maurice Duruflé, el cual está inspirado en temas gregorianos”.

También en esta edición habrá coro y órgano, en lugar de coro y orquesta. “Recomendamos mucho que el público le ponga especial atención a la música con el órgano porque no es un instrumento común en la escena de la música clásica”, además, las “Lamentaciones de Jeremías”, piezas escritas hacia el año 1600, “son un set de obras corales a capella que tampoco son muy comunes, no las he escuchado interpretadas en escenarios en México y para nosotros es un gran honor presentarlas en la escena de música antigua para nuestro público tapatío”, finaliza.

Agéndalo

“Réquiem Aeternam. Una oración por la paz”. Sábado 28 de octubre, a las 19:30 horas, en la Sala 3 del Conjunto Santander. Boletos en 200 pesos, de venta en las taquillas del inmueble.

CT