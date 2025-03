La temporada 2025 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) avanza con su quinto programa, en el que la batuta estará en manos de la directora huésped Inés Rodríguez.

En esta ocasión, el público podrá disfrutar de un repertorio que abarca desde la enérgica “Obertura Fausto” de Emilie Mayer hasta “Maíz”, obra de la compositora jalisciense Julieta Marón.

El programa se presentará mañana jueves 6 y domingo 9 de marzo, en el Teatro Degollado de Guadalajara.

Rodríguez, cuenta con una trayectoria internacional que la ha llevado a dirigir estrenos mundiales en Estados Unidos y colaborar con compositores como Paul Elwood, Anne Lanzilotti y Andrew Norman. Su regreso a la Filarmónica de Jalisco representa una oportunidad para consolidar su relación con la orquesta y explorar nuevas expresiones musicales.

Desde los ensayos, la directora ha encontrado una cálida recepción en la orquesta. “Recién hicimos el tercer ensayo preparándonos para el concierto y el ensayo abierto, así como para el concierto del domingo”, compartió Inés en entrevista con EL INFORMADOR.

Para la directora, esta es su cuarta ocasión al frente de la OFJ, lo que le permite establecer una conexión profunda con los músicos. “Para mí es un gusto volver a la Filarmónica de Jalisco, es como estar en casa. Realmente es llegar a una orquesta maravillosa con un personal profesional que siempre hace de la mejor manera su trabajo. Los conozco desde hace años y siempre es un placer trabajar con músicos del más alto nivel”.

En su experiencia con distintas orquestas en México y el extranjero, Rodríguez ha encontrado en la OFJ una agrupación con gran proyección. “Jalisco tiene realmente una orquesta imponente, con mucho futuro por delante, y están formando una gran tradición. Para mí es un honor ser invitada una vez más para poder estar aquí. Aunque vengo de otro estado (Tamaulipas), las veces que he visitado Jalisco he tenido la fortuna de interpretar obras de compositores de esta tierra. Esta vez, por ejemplo, haremos una obra de Julieta Marón, lo que me permite acercarme y disfrutar de la música de este Estado”, comentó.

La vida y la música

Uno de los momentos más esperados del programa será la interpretación de “Maíz”, obra de la compositora jalisciense Julieta Marón. La pieza, estructurada en tres movimientos (Siembra, Germinación y Cosecha), plasma el simbolismo del maíz como elemento central de la mexicanidad.

“Como dice la maestra Marón, esta obra nos muestra los procesos de la vida a través de la música. La instrumentación se va haciendo de menos a más, igual que la vida va creciendo: de algo mínimo a algo grande. Maíz cierra con una orquestación muy completa, con un sonido colorido que se complementa perfectamente con otra obra que interpretaremos en este programa: Ferial, de Manuel M. Ponce”, explicó Rodríguez.

Además de la obra de Marón, la OFJ interpretará Ferial, de Manuel M. Ponce, una pieza vibrante que retrata la esencia de un día festivo en un pueblo mexicano.

“Es una obra muy colorida que nos lleva a un viaje por distintos escenarios: la iglesia, la calle, las bandas del pueblo. Ponce crea estas escenas de manera sublime a lo largo de toda la obra. Es festiva, dinámica y con referencias a instrumentos prehispánicos. Tendremos un programa muy completo, con contrastes entre la energía de Fausto de Emilie Mayer, las oberturas de Wagner (Tannhäuser y Tannhäuser) y el folclore de Ponce”, detalló la directora.

Un año de importantes debuts

Inés Rodríguez es una directora orquestal con una nutrida trayectoria en México y una sólida formación internacional, que la posiciona entre las directoras profesionales más destacadas de su generación.

Fue asistente de la Orquesta Sinfónica de la University of Northern Colorado Symphony, donde obtuvo una maestría sobresaliente en dirección orquestal bajo la instrucción de Russell Guyver.

El 2025 ha sido un año significativo para Inés, quien recientemente debutó con la Orquesta Filarmónica de la UNAM y se prepara para hacerlo con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.

“Para mí es un honor que me estén buscando y llamando para dirigir estas grandes orquestas. Como mujer y como tamaulipeca, es un orgullo poder estar a la altura de estas instituciones. Las orquestas son una parte fundamental del arte y un derecho para todos. Cada vez que visito una nueva orquesta, aprendo algo distinto, descubro nuevas sonoridades y estilos, siempre con el mayor respeto y agradecimiento por la oportunidad”, concluyó.

Quinto programa

Jueves 6, 20:30 horas.

Domingo 9, 12:30 horas.

En el Teatro Degollado.

Obertura “Fausto Op. 46” de Emilie Mayer.

“Ferial”, Divertimento sinfónico de Manuel M. Ponce.

Obertura de “Rienzi” de Richard Wagner.

Intermedio

“Maíz” de Julieta Marón.

Obertura de “Fausto” de Richard Wagner.

Obertura de “Tannhäuser” de Manuel M. Ponce.

